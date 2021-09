La madre de Alba Díaz y la hija de Eugenia Martínez de Irujo han coincidido en los toros. Eso sí, ambas han apostado por estilismos totalmente diferentes.

Ayer mismo comenzaba la Feria de San Miguel en Sevilla. Se trata de unos festejos taurinos en honor al santo arcángel, cuya onomástica es el 29 de septiembre, que tienen lugar en la plaza de toros La Real Maestranza y que, debido a su relevancia y tradición (su origen se encuentra en 1875); reúnen cada año a muchos de los famosos más importantes de nuestro país. En esta jornada inaugural, que tuvo lugar el pasado sábado, se movieron por la plaza Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado, quienes dieron lo mejor de sí en el albero ante la atenta mirada de todos los espectadores. En la grada, sin embargo, pudimos ver a Vicky Martín Berrocal y a Tana Rivera, que coincidieron en los toros con sus mejores galas y que nos dejaron a todos con la boca abierta. Y es que, aunque las dos iban impecables, sus estilos no podían ser más distintos.

Así ha sido el estilismo de Tana Rivera para los toros

La hija de Francisco Rivera, que hace un par de fines de semana debutó como Reina Goyesca en Ronda, no quiso perderse este espectáculo taurino y apostó por disfrutar de él con la más absoluta comodidad. La joven eligió una sencilla blusa blanca con botones, escote en V y sin mangas. Una prenda que combinó de la mejor forma con una falda larga de estampado étnico en tonos negros, amarillos, grises y verdes. Un diseño repleto de volumen y movimiento que le sentaba de maravilla. Remató su look con un bolso negro trenzado de larga cadena al hombro y unas cuñas también negras estilo peep toes.

El look de Vicky Martín Berrocal en la Feria de San Miguel

La exmujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, por su parte, acudió a los toros de la Feria de San Miguel con un estilismo mucho más elegante que el de la joven aristócrata. Optó por un sencillo top bandeau de licra en color negro que combinó con unos pantalones palazzo a conjunto con un enorme cinturón de gran hebilla. Un total look negro al que añadió una preciosa blazer corta, casi torera, en un intenso naranja coral en contraste. A modo de complementos, la diseñadora sevillana llevó unas preciosas sandalias beige de puntera cuadrada y diseño trenzado de de Bottega Veneta y un gran bolso de mano, en negro, como el resto del conjunto, de Hermès. Un look que, aunque mucho más cuidado y sofisticado que el de Tana Rivera, no podemos decir que sea mejor que el de la joven. ¡Y es que las dos supieron ir guapísimas a su manera!