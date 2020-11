Una bata de estar en casa, un abrigo y un vestido… Estos tres modelos en una sola prenda es lo que nos muestra Vicky Martín Berrocal con su último diseño

Comenzó en el mundo de la moda con los trajes de flamenca, un registro que ya dejó hace unos años pero al que no descarta volver algún día, y ahora es una de las diseñadoras de fiesta y novia preferidas de nuestro país. Vicky Martín Berrocal es, sin duda, la mejor modelo de sus propias creaciones y también una de las mujeres que más nos inspiran.

Ella sabe que en estos momentos una de las cosas que más valoramos es la versatilidad de las prendas. Invertir en un modelo que podamos llevar de la mañana a la noche cambiando solo los complementos ¿Y, por qué no?, también en casa. Ahora que pasamos mucho más tiempo en nuestro hogar, esa ropa confortable pero con mucho estilo, se hace más imprescindible que nunca.

La diseñadora tiene la respuesta para esa prenda todoterreno que te puedes poner nada más salir de la cama y llevarla a una fiesta ¿No te lo puedes creer? Pues sí, porque Vicky ha diseñado un kimono para su firma Victoria que nos da todas esas posibilidades.

Estamos hablando de una bata de satén con cuello smoking y largo midi, las mangas anchas con vivos en los puños y un cinturón de la misma tela. Un modelo tan versátil que está pensado para llevar en casa, para combinar con un look casual o incluso para el primer gran evento que tengamos.

La prenda tres en uno de Vicky Martín Berrocal

Vicky ha elegido el visón plateado, un tono que da un plus de sofisticación: «Y aunque hoy me la veas como mi bata para estar en casa, vale para mucho más! Para mi gusto es un regalo perfecto, una prenda a buen precio que no tiene un solo uso y que no está destinada para una sola ocasión. En estos tiempos tenemos que amortizar bien lo que compremos! Puesssss no me enrollo más…Desde yaaaa disponible en nuestra venta online… esta que me ven y muchas más!! Espero que os guste tanto como a mi! Ah! Última cosa son edición limitada algunas de ellas! pero irán saliendo otras», ha dicho la diseñadora.

Ella es la primera que demuestra esa versatilidad llevándola primero en casa y luego con unos vaqueros y unas sneakers. Y con unos taconazos es también un look perfecto para lucir por la noche: «Ayer me lo visteis como bata de estar por casa y hoy lo saco a la calle con vaquero y zapatillas de deporte. Aunque este mismo look con un tacón o bota es brutal para la noche. Yo elegí este porque me apasiona el color», remata Vicky.

¿Te atreves con esta prenda tres en uno? La diseñadora andaluza ha creado tres modelos, en satén, terciopelo y adamascado, con el mismo diseño.