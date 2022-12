Ya hemos dado un repaso por todos los estilismos súper tendencia que podemos llevar esta temporada para triunfar en fiestas, Nochevieja, Nochebuena y cenas de empresa. Pero sabemos que a muchas no os hace gracia el brilli-brilli y que preferís los estilismos clásicos para este tipo de ocasiones especiales. No os preocupéis porque hemos encontrado el look perfecto para no ir forrada de lentejuelas y triunfar con tu outfit. Hoy, Vicky Martín Berrocal se ha dejado ver con un traje precioso que tiene un hermano gemelo en Zara que os salvará durante las fiestas navideñas y que podréis usar todo el año.

La diseñadora de moda lo tiene claro, por mucho que las fiestas hayan llegado, ella va a permanecer fiel a su estilo clásico y sobrio. La onubense no es muy fan de las estridencias ni de los brillos injustificados, por eso, en su última aparición, ha demostrado que se puede triunfar con un look monocolor, que también es tendencia esta temporada.

La madre de Alba Díaz apostó por uno de los conjuntos que más guerra está dando esta temporada: el traje de dos piezas. Vicky apostó por una blazer cruzada con botonadura frontal triple, larga y con hombreras. Bajo ella, solo se puso un jersey de cuello vuelto que combinaba el rosa palo con el blanco, otro clásico que nunca pasa de moda y que es perfecto para combinar con trajes. Aunque nos hubiera gustado verla un poco menos entallada y con unas mangas un poco más oversize o de estilo boyfriend – que está triunfando entre las más jóvenes–, es un look perfecto. Podemos decir que su traje es completamente genderless, por el tamaño de su blazer y los pantalones wide leg en el mismo color.

Vicky Martín Berrocal ha apostado por un traje que tiene una copia en Zara

El traje de Vicky Martín Berrocal lo completaban unos pantalones wide leg que son la última tendencia. Se acabaron los trajes entallados y súper ajustados, los pitillos del mismo modo han quedado desterrados en el armario hasta próximo aviso. Ahora, el pantalón palazzo, la pata de elefante y las pinzas son los cortes más demandados. Aparte de alargar las piernas, dan mucho movimiento al look y son perfectos para subirnos a unos taconazos y esconderlos, los pantalones hasta el suelo crean un efecto de verticalidad que regalan unos centímetros a nuestra silueta.

Combina tu traje blanco con zapatos dorados o con un bolso metalizado

El traje completo de la expareja de El Cordobés tiene una copia muy parecida en Zara esta temporada. Podéis encontrar la blazer en la web oficial de la marca a un precio de 49,95 euros. Además, si no sois muy de blanco, está disponible en otros cuatro colores: rojo, negro, verde y morado. La única diferencia con la americana de Vicky es que los bolsillos tienen solapa y que los botones, en lugar de ser de carey tienen formato joya y son dorados y con adornos.Tiene el mismo corte y es súper versátil, porque podremos usarla en otras ocasiones a lo largo del año.

Si quieres completar tu look con un toque festivo, puedes darle un toque de brillo en los zapatos, eligiendo unas sandalias de glitter dorado o metalizadas. También puedes incorporar un bolso de noche para ponerle a tu estilismo la guinda.