La diseñadora de moda ha asistido este fin de semana al Lazareto Festival, un nuevo formato de concierto que reúne gastronomía, música y naturaleza en la Isla Lazareto. La onubense se lo ha pasado en grande y le vaticina muy buen futuro a este nuevo proyecto. Para asistir a este festival en Menorca, Vicky Martín Berrocal se ha enfundado en un vestido naranja espectacular que sienta bien a cualquier edad y que queremos imitar con unos tips sencillos.

La ex mujer de El Cordobés no desatiende su estilismo en ninguna ocasión. Para ella el refrán «en casa del herrero cuchillo de palo» no tiene ningún significado, porque siempre nos sorprende con algo nuevo. El diseño que lució en Menorca tiene un corte perfecto que sienta bien a las más jóvenes y a las que tenemos una edad más avanzada.

Vicky Martín arrasa en Menorca combinando su vestido naranja con un bolso de 10

El diseño tenía un precioso escote en uve decorado con una cadena en el mismo color naranja del vestido. Este escote alarga mucho el cuello y realza el busto. Por otro lado, el vestido tenía un fruncido en hombros, estaba ceñido a la cintura y tenía un largo hasta los pies con una abertura frontal. Buscad este tipo de escote y prendas teñidas en la cintura para estilizar vuestra figura. Si la prenda tiene abertura lateral o frontal que deje ver la pierna, mejor, porque también crea efecto de verticalidad.

Los colores vibrantes, los cortes limpios y rectos coinciden con el estilo de los diseños de Vicky. La elegancia de sus vestidos ya ha traspasado fronteras y su moda no deja de sorprendernos nunca.

Vicky le puso la guinda al look con un bolso de mano grande metalizado y con una cadena plateada. En cambio, el resto de sus accesorios, los pendientes de aro, el reloj de pulsera y los anillos eran todos de color dorado. Esta combinación de oro y plata se vio mucho durante esta temporada y no deja de causar tendencia.

Desliza para ver el estilismo con el que Vicky Martín Berrocal ha triunfado en Menorca y cópiale el corte para que todos los vestidos te sienten igual de bien.