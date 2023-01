La onubense lo tiene claro, el nuevo año no le amedrenta ni un poquito, ya lo ha dicho en su última aparición: «¡A por el 2023!». Para empezar enero por todo lo alto, la diseñadora de moda se ha dejado ver paseando con un lookazo con el que se convertía en la envidia de todas, sobre todo, por el precioso abrigo que portaba. Vicky Martín Berrocal nos ha dado las claves para llevar un abrigo oversize y lucilo elegantemente. Poco después de lucir su nuevo modelito, como siempre, recibía un aluvión de preguntas de sus fans ansiosas de saber la marca de la prenda. ¡Y la hemos localizado! Te contamos todos los detalles de su outfit y las nuevas tendencias en abrigos a continuación.

A la madre de Alba Díaz no se le escapa una sola tendencia. Se nota que está al día de las novedades en moda y lo demuestra siempre que puede luciendo un look espectacular. Hoy, ha salido a la calle pisando fuerte con un abrigo oversize que nos ha dejado ojipláticas. El abrigo es un diseño de María Dolores Guillén, de la que ya ha lucido prendas en varias ocasiones, así como su hija Alba.

Vicky Martín Berrocal ha combinado su abrigo oversize con unos pantalones wide leg

La prenda tenía unos hombros ligeramente caídos, unas solapabas cruzadas con botonadura frontal y un corte ancho muy a la moda que le sentaba como un guante. Vicky decidió no cubrir su cuello y lucir el escote en uve que formaba el cruce de ambos lados del abrigo. Pero lo mejor de la prenda era que estaba confeccionada en lana que lucía un tartán morado y negro súper chic. El morado se ha convertido junto al rosa fucsia en uno de los colores más aclamados del invierno y Vicky no ha dudado en enfundarse en él para esta ocasión.

Para completar su look, la ex pareja de El Cordobés enfundó sus piernas en unos pantalones wide leg negros muy elegantes y fluidos que le daban mucho movimiento a sus andares. En cuanto a los accesorios, Vicky no dudó en ponerse unas gafas de sol de Celine, la firma francesa perteneciente al grupo LVMH, con una gran pantalla negra y montura cuadrada súper llamativa. Además, llevó en su mano un bolso bandolera con asa de cadena dorada, confeccionado en cuero negro, muy discreto. Como llevaba la melena peinada hacia atrás y la cara despejada, decidió ponerse unos grandes aros rizados en color dorado muy noventeros.

Ficha las tendencias en abrigos para incluirlas en tu look más trendy

La tendencia del abrigo ancho no es la única que ha levantado pasiones este año. El estilo genderless con gabardinas monocromáticas también ha sido uno de los más demandados. Además, el borrego se ha vuelto a hacer un espacio entre los abrigos más comprados gracias a que lo furry vuelve a estar en alza. El pelo y las plumas han adornado cuellos, mangas y bajos de cientos de prendas de colores súper llamativos y todavía seguirán dando guerra.

Los plumas de estilo crop con acabados brillantes, incluso estampados están volviendo locas a las más jóvenes y quedan de maravilla con unos buenos pantalones campana. Pero los clásicos abrigos tres cuartos también seguirán viéndose en los próximos meses, eso sí, el largo llegará hasta casi los pies. ¿Con cuál te quedas tú?