Desde que hemos sabido que Penélope Cruz ha sido nominada a los Oscar 2022 no paramos de pensar en cuál será el vestido que elegirá la actriz para la gala de esta edición. Porque, aunque hace ya más de 20 años que la madrileña pisó por primera vez la alfombra roja de los Oscar, este 2022 será su gala más especial ya que entre los candidatos a llevarse la preciada estatuilla está también su marido, el actor Javier Bardem.

Penélope Cruz y Javier Bardem hacen historia

Con esta doble nominación, los actores españoles más internacionales han hecho historia: es la primera vez que un actor y una actriz de nuestro país optan el mismo año al la preciada estatuilla. Ambos han sido nominados a los Premios Oscar 2022 por sus respectivos papeles protagonistas en Madres paralelas y Being the Ricardos. Además, es la cuarta ocasión en la que son candidatos al premio más importante del cine lo que demuestra que su imparable carrera como estrellas del celuloide parece no tener techo.

La actriz madrileña ganó el pasado septiembre la Copa Volpi del Festival de cine de Venecia gracias a su aclamado trabajo en Madres Paralelas por lo que continúa acumulando reconocimientos internacionales con su personaje de Janis en el drama de Pedro Almodóvar.

Penélope Cruz, única española en conseguir un Oscar

A sus 47 años, Penélope Cruz se ha convertido en la única interprete española que ha conseguido una estatuilla. La logró en 2009 en la categoría de mejor actriz de reparto por su papel en la película Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen.

Los vestidos inolvidables del Penélope Cruz en los Oscar

Su participación en estos galardones ha estado también marcada por sus inolvidables looks con los que ha triunfado año tras año. Colores pastel, su escote-talismán, diseños vintage… Penélope siempre ha apostado por diferentes diseñadores y prácticamente con todos los looks elegidos ha estado espectacular.

Solo ha repetido firma en dos ocasiones. Concretamente Chanel y Ralph Lauren, que han sido las dos marcas de alta costura que más han marcado su trayectoria profesional y con las que comenzó su personal idilio con la moda. Diseños de Balmain, Oscar de la Renta, Donna Karan, Versace o Armani Privé que han pasado a la historia por ser los trajes elegidos por nuestra actriz más conocida en los Premios Oscar.

Vamos a analizar, cronológicamente, los vestidos con los que Penélope Cruz nos ha enamorado en los Oscar.