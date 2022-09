El vestido es un diseño de Marciano by Guess y ya le están saliendo copias.El canalé es una de las tendencias que más veremos esta temporada. Si el uso del tank top ha sido lo más visto este verano, en otoño no dejaremos de ver el punto en los vestidos. Además, este crea un efecto plisado que le da un aire muy elegante y sofisticado al look.