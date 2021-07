La ganadora de Supervivientes es la estrella del momento. Olga Moreno triunfó en Honduras y también triunfa con su último look

Es el personaje del momento. Olga Moreno se marchó a Honduras cuando comenzaba la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva y todo saltó por los aires. Después de tres meses en Supervivientes, la mujer de Antonio David Flores regresó a España como la gran triunfadora de esta edición y centro de toda la atención ante la esperada entrevista que va a conceder para hablar de su experiencia en el realitie y, de paso, contestar a Rocío Carrasco.

Hasta ahora Olga tenía la imagen de una mujer tímida, casi siempre en un segundo plano. Pero en estos tres intensos meses de exposición mediática las cosas han cambiado mucho y ya se encuentra muy cómoda ante las cámaras. En estos primeros días todos sus pasos son seguidos por la prensa y eso nos ha permitido ver el perfecto look que ha llevado para salir a comer con su familia a uno de los restaurantes de moda de Madrid.

El perfecto look de Olga Moreno para triunfar en verano

Todavía con la resaca de la isla hondureña, Olga eligió un look que se puede considerar un uniforme de verano. Comenzando por su largo vestido tipo túnica hasta los pies, con aberturas laterales, cuello redondo y manga corta, en un favorecedor estampado animal print en amarillo. Estos vestidos son un básico y la elección más cómoda para este tiempo, ya que encajan tanto en los looks de playa como en la ciudad. La ganadora de Supervivientes lo combinó con unas zapatillas de bota Converse, una gran bolsa de tela con flecos y cenefas de estampado étnico y un sombrero Panamá. Los tres complementos ideales y que no pueden faltarte este verano en tu maleta de vacaciones.

El mix del vestido y los complementos daban a su look un aire boho, el mejor estilo que podemos llevar en verano para acertar siempre.

Muy ligada al mundo de la moda

Antes de convertirse en una estrella televisiva, la profesión de Olga Moreno siempre ha estado ligada al mundo de la moda. Desde hace varios años tiene una tienda de ropa en Málaga, Olé y Amén, de donde suelen ser casi todos sus estilismos (imaginamos que el vestido que ha elegido en esta ocasión también será). Ella es el mejor reclamo para su tienda y también la hija de su marido, Rocío Flores. Sin embargo, aunque están muy unidas y Ro se ha convertido en toda una influencers, en los últimos tiempos no la hemos visto con ningún modelo de Olé y Amen.