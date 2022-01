María Patiño está imparable. Presenta ‘Socialité’ los sábados y domingos, ejerce como colaboradora en ‘Sálvame naranja’, se queda al frente del ‘Deluxe’ cada vez que su compañero y amigo Jorge Javier Vázquez está ausente y ahora también dirige mano a mano con Terelu Campos el nuevo segmento ‘Sálvame Lemon Tea‘, un espacio con el que ‘La Fábrica de la Tele’ pretende recuperar la audiencia perdida en los últimos meses. ¡Ahí es nada!

Lo cierto es que María lleva muchos años frente a las cámaras y por este motivo conoce a la perfección qué prendas, cortes, tejidos e incluso estampados le favorecen más. Y claro, si la periodista ya cuidaba al detalle todos sus estilismos en cada programa, ahora que se ha convertido en el rostro más presente de Mediaset todavía más. Sus looks son siempre acertados y el mejor ejemplo es su último estreno: un vestido corto de flores que nos ha enamorado y ya queremos tener en nuestro armario.

María Patiño aprovecha las rebajas para hacerse con el vestido más todoterreno

La presentadora cada vez que acude a un programa, ya sea en calidad de presentadora o colaboradora, aprovecha para mostrar en Instagram (donde ya cuenta con más de 500.000 seguidores) cada una de las prendas de su estilismo y, de esta manera, conseguir también ser un reclamo para las firmas. ¡Y lo hace muy bien! Porque si alguna vez se le escapa etiquetar las marcas, decenas de fans se lo preguntan.

María Patiño se ha convertido en todo un referente de estilo para muchas. Y es que a sus 50 años luce los vestidos cortos, las faldas mini y los tops escotados como pocas saben. De hecho, sin ir más lejos esta misma semana nos ha vuelto a crear una necesidad imperiosa de ir de compras en cuanto hemos visto su último estreno: un vestido con estampado de flores de la firma Sandro Paris que además ha conseguido de rebajas al 30% de descuento.

El diseño, que es lo de más lady, no pasa desapercibido gracias a su llamativo estampado de flores. Aunque también cuenta con mangas abullonadas, puños avolantados, escote fruncido y un volante final que le añade un plus de estilo y lo hace apto tanto para el día como para la noche. ¿Su precio? Antes costaba 295 euros y ahora puede ser tuyo por 206,50 euros. Las tallas van desde la 34 a la 42, pero ojo, porque el vestido de María Patiño ha causado tanta sensación que muchas de ellas ya están agotadas.

El complemento infalible para completar el look

Para completar su estilismo y elevar todavía más el look, la presentadora ha optado por subirse a unos stilettos negros de la firma By Name Store, perfectos para sumar unos cuantos centímetros a sus piernas y estilizar su silueta. ¿Quieres ver a María ya? ¡Desliza!