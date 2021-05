La colaboradora de ‘Viva la vida’ tiene un maravilloso vestido que combina a la perfección con alpargatas de cuña pero también con stilettos de tacón fino.

Isabel Rábago es, sin lugar a dudas, uno de los rostros más conocidos del universo Telecinco ya que, después de participar en Supervivientes y demostrarle al mundo que ella se atreve con todo; pasó a trabajar entre los platós de Ya es mediodía y Viva la vida. En ambos programas arrasa con sus opiniones, sus informaciones y, por qué no decirlo, también con sus looks. La colaboradora más cañera este año soplará 47 velas pero por su cuerpo, su cara y su forma de vestir, bien aparenta muchos menos años. Y es que ella siempre intenta sacarse el mejor partido a través de sus estilismos, peinados y maquillajes; demostrando que la juventud no es más que una actitud. No hay más que ver si último modelito para darse cuenta. En él, ha combinado un mismo vestido con dos pares de zapatos distintos: unas tradicionales alpargatas y unos clásicos stilettos. ¡Y con los dos queda de maravilla!

La periodista, que se está preparando para ser abogada, comenzó la semana presumiendo en Instagram desde su casa de un maravilloso vestido de la línea femenina de Design Lab. Concretamente con el modelo San Remo de 39,99 euros. Un vestido de corte camisero con falda con diseño de patrones y mangas largas y ligeramente abullonadas que volvió a repetir el pasado sábado, esta vez en los estudios de Mediaset; pero que llevó de una forma un tanto distinta. El lunes con alpargatas de cuña y el fin de semana con stilettos de tacón fino.

Con alpargatas y con stilettos: Así combina Isabel Rábago su vestido más chic

Cuando se lo vimos a principios de semana, combinado con unas maravillosas alpargatas de rafia en color crudo bordada con cinta negra y esparto de Design Lab Woman (39,95 €); no pudo gustarnos más. Nos resultó un conjunto perfecto para los primeros días de buen tiempo y que sentaba de maravilla a la presentadora. Sin embargo, ayer mismo combinó la misma prenda con unos zapatos totalmente distintos y, cuál fue nuestra sorpresa, cuando también nos enamoró. En esta ocasión, usó unos zapatos de salón en color rojo; creando un look muy Dorothy en El mago de Oz que no podía gustarnos más.

Hemos intentado elegir nuestra versión favorita, pero nos ha sido imposible. No sabemos con cuál de las dos quedarnos. ¿Cuñas de esparto o tacones de salón? Ambas nos resultan ideales. ¿Tú cuál de las dos escogerías? Estamos deseando saber tu opinión.