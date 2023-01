Además de ser una de las presentadoras más queridas de la televisión, la vasca también se ha convertido en toda una influencer. Y es que siempre está al tanto de todas las tendencias y no duda en compartir muchos de los estilismos que luce en el programa ‘Fiesta’ con sus seguidoras de Instagram, donde ya cuenta con un séquito de casi 500.000 fans. Sin ir más lejos, este domingo, después de enamorarnos con un vestido que no podía ser más ideal, Emma García colgaba varias fotografías presumiendo de él y… ¡nos desvelaba de qué firma es!

El vestido ‘Red carpet’ de Emma García será tu próxima obsesión

No tenemos ninguna duda de que el 2022 va a ser bautizado como el año de las bodas. Pero ojo, porque este 2023 también apunta maneras y enero empieza pisando fuerte. De hecho, es muy probable que si tienes una boda pronto, ya estés a la caza del vestido perfecto que te convierta en la invitada de invierno más elegante. Pero recuerda que siempre tienes que seguir las normas básicas del dress code: no se puede vestir ni de blanco ni de negro y no se debe hacer mezclas demasiado llamativas para no robarle el protagonismo a la novia.

Dicho así parece fácil, pero sabemos que encontrar el look de invitada infalible no es una tarea sencilla. ¿La buena noticia? Tampoco es misión imposible. De hecho, el vestido de Emma García puede ser tu mejor fuente de inspiración. Y decimos inspiración porque debido a su elevado precio, 514,50 euros, no sabemos si estará a tu alcance.

Se trata de un diseño de la firma CLNDSTNO que no puede ser más estiloso. Cuenta con un original estampado de rosas y destaca por su cuello alto y fruncido, sus hombreras XXL, y su corpiño drapeado entrecruzado que descubre la parte inferior del pecho y baja fruncido en la cadera. ¿Lo más? Aunque la presentadora no nos ha deleitado con ninguna foto por detrás, este vestido también cuenta con una espectacular espalda abierta y ajustada.

Emma García completó el modelito con unas sandalias negras de plataforma y unos maxi pendientes de aro. ¿Quieres ver más fotos del look? ¡Sigue bajando!