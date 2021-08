La diseñadora Vicky Martín Berrocal ha estrenado un vestido de lo más relajado y colorido durante sus vacaciones en Portugal.

El verano le está sentando de maravilla a Vicky Martín Berrocal. La diseñadora sevillana nos ha mostrado su nueva figura después de comenzar con una intensa rutina de ejercicio y cuidar su alimentación y está recorriendo Portugal, su nuevo lugar de residencia.

Estos días Vicky Martín Berrocal descansa en Comporta, una localidad al sur de Lisboa famosa por sus playas y su artesanía. Allí nos ha mostrado uno de sus estilismos más sorprendentes, un vestido de inspiración bohemia perfecto para las noches de verano, esas en las que salir a a dar un paseo relajado tras una jornada en la playa.

El diseño más bohemio para Vicky Martin Berrocal

El vestido de la diseñadora es de colores llamativos, largo hasta los pies y también con manga tres cuartos. Cuenta además con detalles de lo más favorecedores, como el escote a pico, que se ata gracias a dos lazos, y un frunce que ajusta a la cintura, acentuando la silueta.

La diseñadora por el momento no ha contado la procedencia del vestido, si es uno de sus diseños o se ha hecho con él en tierras portuguesas. Pero ha encontrado una forma de lo más favorecedora de lucirlo, pues ha complementado el diseño con unas sandalias planas, de estilo metalizado.

Vicky ha elegido para acompañarlo pocas joyas, sin demasiadas florituras, como unos aros grandes, todo en tonos dorados que encajan a la perfección con los detalles del vestido, que coordina el rosa con un color tostado.

Una pieza nueva en su vestuario

La diseñadora sevillana nos ha sorprendido con un vestido que, si bien es muy adecuado para la estación del año y la zona de playa en la que se encuentra estos días, no es del estilo de los que nos tiene acostumbrados. Vicky suele optar por creaciones más minimalistas, con predilección por los tonos lisos, pero este verano los estampados se han colado en su armario para darle un toque diferente.

Así nos lo ha dejado ver durante su periplo no solo por Portugal, también por nuestro país, porque este verano ha estado cumpliendo algunos compromisos profesionales y visitando, entre otros lugares, Mallorca.

No cabe duda de que la diseñadora atraviesa un buen momento en su vida, algo que se refleja no solo en sus nuevos looks, también en su sonrisa. Y es que, aunque estos días se han llevado un susto al contagiarse su hija Alba de coronavirus, parece que la joven ha superado la infección sin complicaciones y ya pueden seguir todos con un verano que a Vicky le está sentando de maravilla.