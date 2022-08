Con la nueva colección de Zara recién estrenada, Amelia Bono no ha podido evitar caer rendida al vestido asimétrico y con volumen que es idóneo para cualquier celebración o ‘sarao’ de verano. La empresaria ha querido apostar por un modelito llamativo, que lo convierte en uno de los más buscados de la temporada. Con un corte recto, escote asimétrico y un volante de lo más original, le brinda una figura elegante y estilizada.

Este es un vestido rojo y liso, así que podrás combinarlo fácilmente con diferentes zapatos y de todos colores en caso de que quieras hacer contraste. Las tallas en las que ha sido lanzada esta pieza van desde la X hasta la M. Si no quieres dejar pasar la oportunidad de tener un vestido como este en tu guardarropa, entonces el precio a pagar es de 39,95 euros.

Y aunque el vestido de alto impacto fue protagonista del look, sumó como complementos unos zapatos de tacón alto de metacrilato estilo mule en color oro -un tipo de calzado que cada vez gana más en looks de noche- , y un bolso bandolera en color negro de Chanel para un plus de elegancia. Los accesorios, infaltables en todos sus outfits, consistieron en brazaletes y pendientes de aro a juego con las sandalias. Su icónica melena rubia peinada con ondas y una apuesta de maquillaje con fuerza en la mirada y manicura y labios rojos completaron el estilismo.

De acuerdo a las tendencias primavera-verano 2022, el volumen superlativo en las prendas es tendencia. La hija de José Bono es una de las ‘it girls’ que apuestan por la opulencia e incorporan a su armario creaciones llamativos y envolventes. Vamos, que si queremos marcar la diferencia, estas prendas son la mejor opción.

¿Cómo se lleva esta moda? Según propone Zara: en clave maxi (cuanto más grandes mejor) y siempre en la parte superior del cuerpo (en tops y vestidos decorando escotes, hombros y mangas).