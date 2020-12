Un vestido blazer negro puede ser el protagonismo de tu mejor look de fiesta. Rocío Flores lo ha lucido y no puede estar más favorecida

Estamos a pocos días de las fiestas de Navidad más atípicas de nuestras vidas. Y precisamente después de estos meses tan complicados tenemos más ganas que nunca de celebrar, aunque con cabeza, responsabilidad y respetando todas las medidas de seguridad. Estas fechas son, quizás, cuando más deseamos vestirnos guapas, brillar y sacar nuestro lado más glamuroso. Aunque en estos tiempos de contención no estamos para los excesos de navidades pasadas, hay fórmulas muy sobrias, pero a la vez casi más elegantes y sofisticadas. Viendo el look de Rocío Flores hemos decido que le vestido blazer puede ser la mejor de las propuestas.

Después de un 2020 en el que la moda comfy se ha convertido en la tendencia más buscada, para las fechas señaladas de estas fiestas nos apetece elegir un look distinto. Es ahí donde entran los vestidos de encajes, lentejuelas y terciopelo de toda la vida, pero también los estilismos que unen esa comodidad con el lujo, con los jerséis de punto joya como protagonistas. Sin embargo, la opción del vestido blazer es insuperable.

Todas las opciones del vestido blazer

Rocío Flores ha lucido la versión más sencilla, con un vestido blazer en negro de doble botonadura con manga vuelta en raso. La idea más sobria para un look de fiesta, y a la vez la más efectiva.

Esta prenda, masculina pero sexy a la vez, es elegante y no requiere más que de unos stilettos o sandalias en cualquier tono para triunfar. Absolutamente minimal como la de Rocío, con botones joya, marcando las hombreras al más puro estilo ochentero o en tejidos más nobles como el terciopelo (el rey de estas fiestas). Todas las versiones del vestido blazer en negro son ideales para tu look de fiesta.