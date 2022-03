Este martes 8 de marzo se pone el broche final a París Fashion Week. La Semana de la moda parisina cierra esta edición por la que han desfilado numerosos rostros conocidos y personajes VIPS que no se han querido perder las apuestas de las firmas más exclusivas del mundo: Louis Vuitton, Dior, Loewe... son muchas las firmas que han presentado su colección para la colección otoño-invierno 2022/2023. Sin embargo, aunque todavía queda el colofón final de la mano de Chanel, donde seguramente podamos ver a Carolina de Mónaco o Carlota Casiraghi, dos de los rostros habituales en el front row de los desfiles de la maison, en Madrid ya están calentado motores para nuestra propia Semana de la Moda. El próximo 9 de marzo arranca la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se celebra hasta el próximo 13 de marzo. Sin embargo, las fiestas de antesala de estos desfiles ya han comenzado con Mar Flores al frente y con un estilismo cañero y muy sexy.

Mar Flores reinventa el clásico sastre en negro gracias a las transparencias

Una revista de moda ha organizado una fiesta a la que han acudido numerosos rostros conocidos con Mar Flores al frente. La modelo ha sorprendido a todos con su faceta más atrevida en la que destacada, sin lugar a dudas, las transparencias. Ataviada con un perfecto sastre negro, una pieza que no puede faltar en el armario de cualquier mujer porque te salvará de más de un apuro, Mar ha querido darle un toque más sexy y atrevido añadiéndole una camisa transparencia con perlitas que no ha dejado indiferente a nadie.

La modelo ha elige este dos piezas, con solapas y más detalles brillantes, que ha combinado con una camisa repletas de pequeñas perlitas que brillaban, transparencias y una enorme lazada que dejaba entrever la ropa interior de Flores, un discreto y sencillo sujetador negro. Todo al negro, Mar Flores se ha protegido de las bajas temperaturas que marcan los termómetros de la capital con medias de rejilla, otra apuesta que nos ha sorprendido. Y mucho.

La modelo le roba el protagonismo al resto de invitadas

Y es que a pesar de elegir una pieza tan clásica como es el sastre, el resto de prendas que componían su estilismo no podían ser más acertadas. El colofón final ha llegado de la mano de sus originales salones, en rojo y negro. Sin lugar a dudas, una combinación explosiva con la que le ha robado el protagonismo al resto de asistentes a la fiesta. Desde Natalia, de ‘Operación Triunfo’, hasta a la modelo, Marta López, o incluso Ivonne Reyes son algunas de las invitadas que no se han perdido este sarao. Te mostramos el look de Mar Flores y el del resto de asistentes. ¡No te lo pierdas!