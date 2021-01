Hoy cumple 39 años Kate Middleton y lo celebramos recopilando (y analizando) todos sus looks inspirados en la gran Diana de Gales.

Hablar de que Diana de Gales fue todo un referente de estilo es algo tan real que es imposible negarlo. Es un tema que ya se ha tratado desde prácticamente todos los puntos de vista posibles y, aún así, sigue tan vigente como a finales de los noventa. Lady Di se convirtió, en muy poco tiempo, en la mujer más famosa del mundo; y su relación con la moda fue tan bilateral como admirable. Ella usaba sus prendas como una forma de comunicación. Y diseñadores y grandes firmas, a su vez, hacían uso de su imagen para inspirarse y crear nuevas y elegantes formas. Todo lo que la que fuera la princesa de Gales llevó en su momento acaparó cientos de titulares y portadas y, aún a día de hoy, sigue resultando interesante.

Su imagen sigue tan viva como el primer día que se la relacionó con el duque de Edimburgo; y sus prendas siguen siendo tan actuales que todas nosotras podríamos llevarlas y no resultar desfasadas. Algo que sabe de primera mano Kate Middleton, que en más de una ocasión ha querido homenajear a la que hubiera sido su suegra luciendo algunos looks inspirados en sus estilismos más más icónicos. Hoy, la duquesa de Cambridge cumple 39 años y creemos que la mejor forma de celebrarlo es hacer un repaso por todos y cada uno de esos estilismos basados en los looks de Lady Di. ¿Preparadas, listas…? ¡Ya!

9 veces en las que Kate Middleton se inspiró en Lady Di a la hora de vestir

El estilo de Kate Middleton es, en comparación con el de Diana de Gales, mucho más discreto, modesto y, por qué no decirlo, sobrio. Mientras que la madre del príncipe Guillermo solía optar por grandes vestidos de alta costura, trajes con minifaldas y escotes en pecho y espalda; su esposa prefiere pasar un poco más desapercibida, no desafiar las normas del protocolo e ir a la moda pero sin pasarse demasiado. Podemos decir que Kate sigue las tendencias de una forma correcta pero Diana, en cambio, las creaba. Sin embargo, y pesar de sus diferencias, la joven cumpleañera ha mirado en más de una ocasión los estilismos de la princesa del pueblo y ha replicado, casi de manera idéntica, alguno de sus looks.

Y eso es justamente lo que os presentamos en este artículo. Nueve ocasiones en las que Kate Middleton quiso homenajear a la gran Lady Di y lo hizo a través de la moda.