La combinación vaquero con vaquero es, a la vez, la más complicada y la mas efectiva. No hay más que ver el último look de la diseñadora para darse cuenta.

Hace casi 20 años, Britney Spears y Justin Timberlake sorprendieron al mundo con su llegada a la alfombra roja de los Premios de la Música Americana vestidos con looks denim de los pies a la cabeza. Era 2001 y las tendencias de moda eran otras. Por aquel momento se llevaban los crop tops de brillo, los pantalones de campana y las botas de plataforma. Todos vestíamos como auténticas Bratz y, aunque con limitaciones, todo estaba algo más permitido. Ahora la moda se ha vuelto más tranquila pero también más crítica. Ya no vale todo, ahora hay normas. Y estas, a veces, están para saltárselas. O si no que se lo digan a Vicky Martín Berrocal que ha demostrado (una vez más) que la combinación vaquero con vaquero es un «sí» rotundo. Eso sí, nunca más sobre la red carpet.

El denim o mezclilla es, sin duda, uno de los tejidos más llevados en todo el mundo. De este material podemos encontrar todo tipo de prendas. Desde pantalones a camisas pasando por cazadoras, monos, faldas o vestidos. No hay persona que no tenga una o varias prendas vaqueras en su armario pero, por algún extraño motivo, todos hemos interiorizado que llevar un total look vaquero no es posible. Y eso, perdonad que os lo diga, es completamente falso. No hay más que ver el último estilismo de Vicky Martín Berrocal para darse cuenta. La madre (y también amiga) de Alba Díaz ha posado en su cuenta de Instagram combinando camisa y pantalones mom pirata en tejido vaquero. Una mezcla de mezclilla con la que desmiente toda presunción de imposibilidad y con la que nos inspira, como suele hacer, de la mejor forma.

La mejor forma de combinar vaquero con vaquero la tiene Vicky Martín Berrocal

La que fuera la esposa de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ durante cinco años ha querido decir «basta» a este miedo tan sumamente estúpido y se ha atrevido a combinar prendas en denim creando uno de los looks más interesantes que hemos visto durante estos últimos días en la red social. Ella ha usado un pantalón en vaquero claro de Mango con una camisa oversize azul de Zara; y ha añadido un bonito bolso negro de Chanel. Combinando prendas vaqueras de colores radicalmente diferentes, consigue un efecto de lo más acertado. Sin embargo, esta mezcla también funciona si buscamos el mismo tono de vaquero. Ella ha elegido este singular estilismo para pasear por las calles de Sevilla pero nosotras podemos optar por él en eventos informales o incluso en nuestro día a día. La combinación vaquero con vaquero, por fin, es la combinación ganadora.