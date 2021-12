El sombrero fedora de Vanesa Romero es fuente de inspiración. Ella en sí misma lo es. Crea tendencia en mujeres de más de 40 años y sabe cómo sacar el máximo partido a sus looks. La actriz, y ahora también influencer, comparte con su millón de seguidores los outfit que elige para su día a día.

Su estilo boho, muy parecido al de Sara Carbonero, nos ha conquistado y más desde que hemos descubierto que el sombrero fedora es su complemento fetiche. La modelo se apunta a la tendencia con elecciones dignas de ser copiadas.

En su última publicación ha lucido un sombrero en color crema, con su larga melena rubia al aire y nos parece que marca un estilo que no podíamos dejar pasar. No sabemos quién lo firma, pero en nuestra galería te dejamos varios modelos inspirados en el de Vanesa que hemos fichado y nos encantan.

Si como Vanesa Romero quieres arrasar, un sombrero fedora debes llevar

Sean el tipo que sea, los sombrero son tendencia. Los hay de todas formas y colores, sencillos, más llamativos o con detalles y ribetes que marcan la diferencia. Es el complemento que pone el toque ‘chic’ al look y con el que no pasarás desapercibida jamás.

Los de estilo clásico, como el fedora o también conocidos como sombrero de fieltro porque en sus orígenes estaba hecho de ese material, son una apuesta segura y uno de los más flexibles a la hora de llevarlo; porque van con todo y quedan fenomenal tanto en hombres, como en mujeres.

Los tonos lisos, como el negro o el marrón, son los más populares, pero si te atreves a arriesgar como Vanesa Romero, opta por el color crema y conjunta con prendas del mismo tono como ha hecho ella y el resultado será el propio de una ‘fashion victim’.

Cómo combinar y elegir con éxito tu sombrero fedora

Siempre debemos tener en cuenta que el sombrero es un complemento, no el protagonista del outfit. Por eso no queremos que este destaque más que la propia indumentaria, lo que queremos es que acompañe al look.

Lo mejor es elegir siempre aquellos en tonos vivos y colores lisos. Y la apuesta segura pasa por elegir el sombrero del mismo tono que otros complementos, como puede ser la bufanda, el cinturón, el bolso o el calzado.

La talla es un factor muy importante a tener en cuenta, asegúrate siempre de que el sombrero se ajuste a tu cabeza para que te sientas cómoda con él. De lo contrario perdería elegancia

Por otro lado, ten la garantía de que el fedora encaja con tu estatura. Por ejemplo, si eres pequeña, tu sombrero debe serlo también. Una truco para estar segura del tamaño es observar que las alas no sobrepasen la anchura de los hombros. Y lo más importante si quieres derrochar estilo, es asegurarte de que la posición del ala es paralela al suelo y nunca, bajo ningún concepto, lo lleves echado hacia atrás. Ahora que ya sabes cómo acertar a la primera, ficha uno de nuestra galería y eleva tus estilismos al 100.