A sus espléndidos 44 años, Paula Echevarría sabe cómo sacar la mejor versión de sí misma con looks que siempre acaban colándose entre los artículos de cualquier publicación de moda. Tiene un don especial a la hora de vestir y en su guardarropa conviven prendas de todo tipo y de todos los precios. Sabe defender con elegancia la ropa ‘low cost‘ y consigue que todas sus adquisiciones nuevas sean objeto de deseo y eso, amigas, no es tarea fácil.

Tras años siendo un icono de moda nacional, la asturiana funciona como altavoz de un nutrido grupo de mujeres con un objetivo común: defender la moda y restarse años de encima con poco esfuerzo. Hablamos, en concreto, de pequeños trucos de estilista que tienen a hacer que parezcamos eternamente jóvenes.

Paula Echevarría icono de moda hoy y siempre

A Paula sus inquietudes en el mundo de la moda ya le rondaban la cabeza allá por el 2010, pero por aquel entonces Instagram todavía no se había convertido en el importante escaparate de estilo que es hoy en día. Y entonces, cuando el boom por las redes sociales estaban a punto de dar el pistoletazo de salida, ella abrió un blog de moda que la convirtió en una de las ‘influencers‘ más populares. En ese espacio compartía sus looks y la iniciativa funcionó tan bien que hasta cogió fama internacional y se dio a conocer un montón. Es más, consiguió ser más famosa por su irrefutable estilo que por sus trabajos como actriz.

Once años después y ahora sí, en su perfil de Instagram, aúna un ejército de casi 4 millones de seguidores a los que muestra todo su talento creativo. Observando con suma delicadeza sus publicaciones hemos percibido que por ella no pasan los años. ¿Su truco? Aportar un aire juvenil a sus estilismos que le sienta muy bien.

Trajes con zapatillas para parecer más joven

El traje se ha reintentado y ahora es una herramienta femenina imprescindible. Los de esta temporada amplían el repertorio con nuevos patronajes y colores aún más estilosos. No basta con lucir un dos piezas, hay que saber cómo combinarlo para parecer más joven. En este sentido, si te fijas en Paula, suele añadir un par de sneakers blancas clásicas a sus trajes de chaqueta. Este calzado, además de ser muy cómodo, nos resta años. ¿El resultado? Volver a la adolescencia.

Los complementos también cuentan

Los detalles siempre marcan la diferencia. Entre estos destacan los complementos a base de gorras que dan ese toque diferente al look y encima están muy de moda en las últimas temporadas. Paula las lleva continuamente y le estilizan mucho. Las hay en el mercado en todos los colores posibles, lisas, con estampado… ¡No hay excusas!

¿Sudaderas a partir de los 40? Sí, siempre

El urbanwear no entiende de edades si sabes cómo llevarlo. No hace falta ser Paula Echevarría pero sí podemos inspirarnos en ella. Los expertos moda tienen claro que la era del chándal es ahora y las tendencias urbanas han llegado para quedarse y rejuvenecer nuestro armario.

La minifalda se puede llevar a cualquier edad y Paula Echevarría lo sabe

No lo decimos nosotras… lo dicen las celebrities del todo el mundo y, por supuesto, también la exmujer de David Bustamante. Las mujeres de más de 40 años también puede llevar faldas cortas, cortísimas, porque la sensualidad no entiende de edades. Tanto es así que Paula se ha atrevido con un look de colegiala con un conjunto de cárdigan y mini falda . Y debemos reconocer que estaba impresionante. ¡Bravo!