¿Que dirías si te aseguramos que existen una serie de trucos para verte más estilizada realizando tan solo algunos cambios a la hora de vestir? En este artículo, tus amigas de Semana, te enseñamos como usar los colores (y las prendas que posiblemente ya tengas en tu armario) a tu favor para mejorar visualmente tu figura.

Este truco es muy sencillo y se basa en jugar con el punto de atención en nuestro look utilizando los colores. Está demostrado que los colores oscuros en contraste con los claros atraen más la atención mientras que los claros la alejan.

La clave está en jugar con estos colores y con las prendas para crear un efecto visual que alargue tu figura y la haga parecer más esbelta. Para empezar, los colores oscuros tienen un efecto adelgazante, mientras que los claros tienden a hacer que la figura se vea más ancha. Así que si quieres crear la ilusión de que eres mucho más alta y delgada lo mejor es usar prendas oscuras en la zona central de tu cuerpo como la cintura, el abdomen y las caderas.

Juega con los tonos claros y oscuros para moldear tu silueta

Entonces, siguiendo este truco y para conseguir una figura visualmente más estilizada simplemente tendrás que conformar un look bicolor entre tonos claros y oscuros en el que la parte central de tu cuerpo (top y pantalón, vestido o mono) sean de un color oscuro y una parte superior (como un abrigo, blazer o cárdigan) sean de un color más claro.

Por ejemplo, un look que funciona muy bien para conseguir este efecto es un pantalón y una blusa en color negro y una chaqueta blazer en color crema o blanco. Asegúrate de que la blazer es un poco larga y no demasiado entallada (es preferible que sea un poco oversize) para dar más sensación de verticalidad y que no se ajuste tanto al cuerpo.

Además, también pueden jugar con las texturas para lograr un efecto similar. Las prendas con texturas verticales, como el acanalado, también ayudan a crear una sensación de verticalidad en el conjunto.

Las prendas con texturas verticales ayudan a crear una sensación de verticalidad en la figura

Por último, recuerden que la ropa interior es igual de importante que la ropa que se ve por fuera. Una buena elección de sujetadores y braguitas (o fajas) pueden hacer una gran diferencia en la forma en que se ve tu figura. Opta por sujetadores con copas moldeadoras y braguitas de talle alto para lograr un efecto adelgazante.

Con estos trucos súper sencillos podrán lograr una figura más estilizada sin tener que recurrir a dietas extremas o ejercicios agotadores. Sólo necesitas un poco de creatividad a la hora de armar tus outfits y estarás lista para lucir espectacular en cualquier ocasión.

Eso sí, es importante que tengas en cuenta la forma de las prendas que elijas. Las prendas entalladas pueden ser muy favorecedoras si se usan correctamente, pero si no te sientes cómoda con ellas, opta por prendas un poco más sueltas y con cortes que sabes que te favorecen. Por ejemplo, un abrigo largo y entallado puede crear una sensación de verticalidad en la figura, mientras que un blazer oversize puede ser muy favorecedora si la combinas con prendas más ajustadas debajo.

En conclusión, lograr una figura un poco más estilizada no tiene que ser algo difícil ni requerir cambios drásticos en tu estilo de vida. Con estos sencillos truquitos podrás crear un efecto visual que alargue y adelgace tu figura. La clave es jugar con los colores, las texturas y las formas de las prendas que uses.

Así que no tengas miedo de experimentar y prueba diferentes combinaciones hasta que encuentres aquella que más va contigo.