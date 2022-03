Minis a todas horas, rayas verticales, el croché, denim total, color a tope, vestidos cut out…. Estas primavera son muchas las tendencias que tendrás que tener en cuenta a la hora de hacer tu lista de deseos, pero por encima de todas ellas está el infalible traje de chaqueta. Una prenda que lleva toda la vida instalada en tu fondo de armario, pero que esta temporada se reinventa de mil y una formas para adaptarse a todos los estilos de mujer. Porque el traje pantalón de ejecutiva ha dejado de ser clásico, serio y hasta aburrido para convertirse en la prenda más deseada y buscada del momento. ¿La mejor prueba? Que todas las celebrities, y las de estilos más dispares, están recurriendo a él para triunfar con sus primeros looks primaverales.

Lo hemos estado viendo en el street style de todas las semanas de la moda que se han celebrado en estas semanas pasadas y ahora también en España. De Tamara Falcó a Mar Flores, pasando por Sandra Gago o Carla Pereyra… Las que más saben de estilo ya tienen la prenda de la temporada en su armario. Y aquí te lo enseñamos para que vayas tomando muy buena nota.

El clásico traje de chaqueta en negro siempre será el rey indiscutible y el mejor fondo de armario, pero cuando asoman los primeros rayos de sol el color se vuelve imprescindible y los cortes se actualizan. Esta primavera se lleva el traje de chaqueta, pero no como tú piensas.

El traje de chaqueta, la mejor tendencia para tus looks de entretiempo

Con el look workig girl nunca se falla, pero si buscas un toque distinto esta primavera estás de suerte porque las líneas se actualizan. El traje de chaqueta se lleva en su versión oversize, con pantalones campana, en los colores más potentes como el fuscia, con estampados retro o incluso con detalles cut out. Unos detalles que son tendencia absoluta en este 2022, pero que no se alejan demasiado del tailoring más clásico.

Los complementos van a marcar también la diferencia. Con ellos puedes pasar del look de oficina a una fiesta o un evento especial, como las bodas de día. Las sneakers continúan siendo unas buenas compañeras para los trajes de chaqueta en la versión más sport y las sandalias para darle el toque de glamour. Y si hablamos de bolsos, las carteras de mano o los minibolsos son una opción alternativa ideal a los bolsos convencionales.

Sigue deslizando para que veas la elección de algunas de las mujeres con más estilo de nuestro país y los complementos que llevan para convertir el traje en la opción más fashion de la temporada.