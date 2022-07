La hija de Terelu Campos se ha convertido en toda una influencer de moda y estilo, sus arrebatadores looks siempre nos dejan alucinadas, pero el de hoy ha sido especialmente rompedor y cañero. Alejandra Rubio nos ha dejado epatadas con una camiseta de estilo cut out, con la que casi se queda en topless, que es absoluta tendencia y que queremos copiarle.

Alejandra ha acogido con los brazos abiertos la tendencia del cut out, que viene directamente de los 90 para quedarse en nuestros armarios. Este street style se ha instalado en nuestra ropa más casual, pero está llegando hasta los vestidos de invitada más formales y elegantes. Las pequeñas aberturas arrasan por donde pasan.

El casi topless con un cut out de Alejandra Rubio es la tendencia más marcada en jóvenes

La prenda escogida por la colaboradora de Viva la Vida ha escogido un top negro con escote de hombro a hombro, con manga larga y múltiples aberturas en el pecho y en el vientre que dejaban ver la parte inferior de su pecho, tapando los pezones y dejando su ombligo al aire. La parte inferior la componía un pantalón de tiro bajo y ligeramente acampanado, aunque con estas temperaturas no era la prenda más idónea, Alejandra se veía espectacular.

Para rematar el estilismo la influencer llevó anclado en su brazo un bolso vintage de 1997 de Chanel, que, intuimos ha cogido prestado del armario de su madre, elevó el look a otro nivel. Este complemento tenía un asa en forma de cadena metálica y estaba decorado on logotipos blancos, que han vuelto pisando fuerte, pero que ya se llevaron en aquella época.

Los accesorios que llevó en el cuello también pertenecen a esta época tan noventera. Eligió una gargantilla tipo choker de eslabones, y dos cadenas de distinto tamaño para adornar sus clavículas mucho más finas.

Desliza para ver el look de Alejandra Rubio, y no te pierdas ningún detalle de nuestras sugerencias de tops de estilo cut out. Estos diseños arrasarán esta temporada y, probablemente, la siguiente.