La marquesa de Griñón ha vuelto a llevar otro de sus looks, tan sencillo como estupendo. Y nos hemos enamorado totalmente de su top

El verano está aquí y todas estamos soñando con las vacaciones. Tamara Falcó seguro que es una de esas que ya están anhelando los días de relax y playa después de una temporada muy intensa, cargada de trabajo. Además, comienza la temporada estival de la mejor forma posible, tras superar el curso en Le Cordon Bleu para ser chef: «¡Lo hemos conseguido! Certificat de Cuisine Intermédiaire», con estas palabras la marquesa de Griñón anunciaba junto a sus compañeros que había aprobado el curso que le permite iniciar una nueva andadura profesional en el mundo de la alta cocina. Para brindar por ese momento tan especial para ella, Tamara eligió otro de sus looks de sport perfectos, con unos vaqueros y top como protagonistas.

No nos cansamos de decir que Tamara Falcó es la celebritie que mejor viste en estos momentos en nuestro país. Da igual verla en su participación semanal en El hormiguero, como invitada en una boda, en uno de sus compromisos sociales, o en su día a día, siempre va perfecta. La hija de Isabel Preysler ha heredado el estilo de su madre, y todos los consejos que «la reina de corazones» le ha dado a lo largo de estos no han caído en saco roto, porque Tamara ha conseguido incluso superar a su progenitora. Al igual que ella no necesita producirse demasiado para triunfar. Con un armario con básicos de calidad que nunca pasan de moda, y algunas prendas de tendencia logra los looks más inspiradores.

Un sencillo top para triunfar en tus estilismos de verano

Con uno de esos looks que nada más vérselo queremos copiarle inmediatamente, Tamara celebró junto a sus compañeros el final del curso Le Cordon Bleu. Sencillo, pero a la vez muy especial y con gran estilo. Así fue su estupendo estilismo.

Tamara eligió un pantalón vaquero de cintura alta y ancho, con un top de cuadros con escote cuadrado, mangas farol y un cinturón de la misma tela para rematar con un gran lazo. El top es la prenda más especial de todo su look, una tendencia que no dejamos de ver esta temporada, pero que tampoco nos cansamos de ella.

El de Tamara es de la firma Levi’s y ahora ya puedes comprarlo al 50 por ciento de descuento, de los 64,95 iniciales a los 32,45 euros.

Este tipo de top es la prenda que va a encajar con todos tus looks de verano. Ideal con unos vaqueros como hace Tamara, pero también con todos los estilos de pantalones o faldas más hippies. Son el comodín que va a hacer triunfar todos los estilismos.