La presentadora ha dicho adiós después de todo el verano al frente del programa y lo ha querido hacer con un conjunto de lo más bonito.

Después de todo el verano al frente de Viva la vida, Toñi Moreno se ha despedido del programa hasta nuevo aviso para dar paso a Emma García, la presentadora asidua del formato. La andaluza, como ya hizo el año pasado, ha conseguido meterse a los espectadores de los fines de semana de Telecinco en el bolsillo y conseguir unos datos de audiencia excelentes. Con sus compañeros también ha habido el mismo feeling. La conductora ha sabido readaptarse al que en su momento fuese su programa y ha traído la actualidad más jugosa a las tardes de los sábados y los domingos siempre con una sonrisa por delante. ¡Pero también con los mejores estilismos! Y es que la comunicadora ha sabido elegir los mejores modelitos hasta el final y, como prueba de ello, el conjunto que ha elegido para despedirse de su último sábado en la cadena.

Ella siempre, para pisar los platós de Mediaset o Canal Sur, suele apostar por prendas cómodas pero que, al mismo tiempo, sean bonitas y favorecedoras. Algo que ha logrado en su etapa en Viva la vida gracias a Pepa Carmona, estilista de la cadena; que ha sabido elegir para la presentadoras los mejores y más confortables modelitos. Siguiendo su estilo, casual pero con un toque elegante, la experta en moda televisiva seleccionó un precioso conjunto de dos piezas que, de aires comfy, tiene un punto sofisticado que no ha podido gustarnos más.

Así es el precioso conjunto que ha elegido Toñi Moreno para despedirse de ‘Viva la vida’

Se trata de un conjunto de dos piezas formado por una chaqueta bomber de manga corta al codo y unos pantalones tipo jogger que, en color negro y con detalles metalizados, creaba un dibujo de un llamativo felino en el pecho y en una de las piernas. Un diseño de lo más original que ha conquistado a Toñi Moreno; quien ha dejado claro que estaba encantada con su look a través de su cuenta de Instagram. «Por cierto, poco se habla de mi estilismo de hoy de Guppy. Me encanta. Me lo quedo. Y me lo veréis mucho»; escribía en la red social.

Tal y como ella misma ha confirmado, el conjunto pertenece a la colección de Guppy, una tienda ubicada en Elche fundado hace más de treinta años cuyas prendas solo se pueden conseguir a través de transferencia, bizum, mensaje directo o, cómo no, en la tienda física. La presentadora ha querido combinar el dos piezas con unas sencillas y siempre efectivas zapatillas Converse negras. Un rotundo acierto con el que pone una precioso broche final a su etapa en el programa. ¡Nos encanta!