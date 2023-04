Muchas estaréis ya buscando el estilismo de invitada que os acompañará en vuestra próxima boda primaveral. ¿No sabéis qué poneros o con qué color aparecer en este tipo de eventos? Este fin de semana, Laura Escanes ha tenido una boda de día y ha impresionado con su look en el paseillo. Os contamos todos los detalles del vestido a continuación y analizamos las tendencias que despuntaban en su outfit. ¡No te lo pierdas!

La expareja de Risto Mejide ha asistido a la boda de una buena amiga y ha confiado su look al prestigioso diseñador barcelonés Juan Avellaneda. El modisto tenía claro qué color podía triunfar en una boda de día durante esta temporada y ha apostado todo por el color lila que lleva meses arrasando en todas las colecciones de moda. Además, el vestido tenía un corte precioso, con una caída impresionante que le sentaba a Laura como un guante.

Laura Escanes ha combinado su vestido satinado con un bolso de mano de flecos

La prenda tenía un corte que mezclaba lo clásico con las últimas tendencias; estaba confeccionada en un satén lila con brillo muy llamativo y fresco. El vestido contaba con un escote cerrado, manga abullonada con unas preciosas aberturas en los brazos, se ajustaba en el talle y lucía una falda larga hasta los pies. Los pliegues del satén siempre dan mucho movimiento a cualquier look, sobre todo si la tela tiene un poco de brillo y el color es tornasolado.

La influencer quiso añadirle un accesorio en el mismo tono para crear un look monocromático y llevó en su mano un bolso de la firma Lady Pipa, concretamente, el modelo 'Bruna' del que pendían unos flecos en distintos tonos de lila y morado. Aunque el vestido estaba hecho a medida para ella, el bolso lo podéis encontrar en la página web de la marca a un precio de 69,95 euros.

Su look beauty se centró en darle protagonismo a sus ojos con un maquillaje muy discreto que creaba un ahumado en tonos lilas, pestañas XXL , labios con gloss y unas cejas bien definidas. En cuanto al peinado, la joven se dejó ver con un melena al aire con raya al medio y recogida detrás de sus orejas para lucir bien sus pendientes rizados de oro. Desliza para ver el look completo en la galería y no te pierdas ni un detalle.