Raquel Bollo es una mujer incombustible que gusta mucho a la hora de vestir. La sevillana, de 46 años, posee una visión propia de la moda, una de sus grandes pasiones. No en vano, sabe bien lo que es este mundo ya que creció entre costuras, su madre se dedicó toda su vida a la confección. Hace 15 años, la colaboradora se aventuró a entrar con nombre propio en el sector y su progreso ha sido imparable. Entramos a su tienda para seleccionar diversas prendas de rebajas. Atenta porque algunas son auténticos chollos.

Las rebajas son el momento ideal para encontrar esas gangas que no debes dejar pasar. En el caso de la tienda de Raquel Bollo hemos seleccionado cinco artículos a muy buen precio. Desde los 60 euros a los 88. La colaboradora cuenta con distintas colecciones, algunas destinadas a eventos importantes como siempre es un boda. Son looks con mucha personalidad, ella intenta no dejarse llevar por las tendencias a la hora de realizar sus creaciones y se guía por máximas como la comodidad, el diseño, la versatilidad y la exclusividad.

Las prendas con estilo de Raquel Bollo

La tienda de la colaboradora pone especial atención a los detalles con propuestas muy femeninas que apuestan por una mujer con carácter propio. Sus distintas colecciones están realizadas de forma artesanal y entre nuestros modelos favoritos que están en rebajas se encuentra un precioso mono de flores de estilo asimétrico. Un diseño favorecedor y femenino que sobre un fondo blanco crea una preciosa paleta de colores en tonos violeta, rosas y verdes. Un jumpsuit versátil que podrás utilizar en tus compromisos más importantes. Hay que subrayar su excelente precio que no llega a los 90 euros.

Asimismo hemos incluido otro mono perfecto para brillar en verano en un color potente como siempre es el amarillo. Sus mangas abullonadas dan ese toque de distinción a la pieza que se completa con un pantalón de pata de elefante. A continuación tienes nuestra lista de los chollos que puedes hallar en la tienda de Raquel Bollo. Otro de las prendas que nos ha encantado es la falda de paillettes versión midi. Una pieza ideal para brillar en cualquier fiesta.