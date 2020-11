Mañana se estrena la cuarta temporada de ‘The Crown’, la serie sobre la vida de Isabel II y, por fin, podremos ver los icónicos looks de Lady Di.

Han pasado ya algo más de 23 años desde que Diana de Gales nos dejase para siempre. Sin embargo, su imagen sigue resonando en nuestra memoria como el primer día. Conocida cariñosamente como Lady Di, fue uno de los miembros de la familia real británica más queridos por el pueblo, pero también más polémicos. Su espíritu libre hizo temblar al Palacio de Buckingham y su tedioso y largo divorcio con el Príncipe Carlos se convirtió en un hito sin precedentes que dejó a medio planeta en vilo. Todo el mundo estaba pendiente de los pasos que daba, de los looks que elegía y de las decisiones que tomaba. Diana Frances Spencer, que así es como se llamaba realmente, llegó a ser la mujer más famosa de su tiempo y ahora, más de dos décadas después de su trágica muerte en Puente del Alma de París y tras muchos documentales y películas que relatan la que fue su vida; tendremos la oportunidad de conocerla un poquito más gracias a The Crown, la serie de Netflix que estrena el domingo su cuarta temporada.

Lady Di, la princesa del pueblo que llega a Netflix

La ficción sobre la vida de la Reina Isabel II se ha convertido en todo un éxito de masas. Y es que ver los entresijos de palacio a través de una superproducción tan meticulosa atrae a cualquiera. Ahora, con el estreno de la cuarta y penúltima temporada, por fin tenemos la oportunidad de acercarnos un poco más a la figura de Diana de Gales. A través de la serie esperamos conocer, desde una perspectiva diferente, sus dilemas morales, sus problemas matrimoniales, su papel como madre de William y Harry y, cómo no, también esperamos poder disfrutar de sus estilismos más icónicos. Y es que, si hay un solo aspecto de Lady Di que aún vive entre nosotros, ese es su sentido de la moda.

El icono de moda dispuesto a revolucionar The Crown

No hay nadie que se atreva a negar que el estilo de Diana de Gales marcó tendencia en su momento y que ahora, medio siglo más tarde, sigue tan vigente como en aquel entonces. Lady Di era una mujer eligiendo su presente y su futuro; era una mujer decidida a ser feliz pero también dispuesta a romper las normas no escritas del protocolo si con ellas no se sentía cómoda. A lo largo de su corta vida pudimos verla con los vestidos de noche más elegantes pero también con los looks de chándal más informales. Los paparazzi la fotografiaron en bañador, en vaqueros y casi de cualquier manera, pero ella nunca perdía un ápice de su tan característico estilo.

La princesa del pueblo era también la princesa de las pasarelas y escaparates y las tendencias que ella puso de moda, siguen ahora tan vigentes como en su momento. Por eso, y porque una imagen vale más que mil palabras, os mostramos diez tendencias de hoy que ya llevaba Diana de Gales en su momento y que esperamos poder ver en The Crown.