La colaboradora de Viva la vida sorprendía con este look tan llamativo en el nuevo color de la temporada, un estilismo arriesgado que esta vez no llego a funcionar como esperaba. El conjunto estaba conformado por una chaqueta con estampado de estrellas, un top lencero de encaje y unos pantalones vaqueros estilo jogger cut out que dejaban ver por sus aberturas, lentejuelas doradas. Vamos, que se lo ha puesto todo. Eso sí, Terelu eligió todo el conjunto en un estricto tono naranja, que aunque es el color de la temporada y el Color Block es absoluta tendencia, esta vez creemos que ha sido demasiado.

Terelu suele ir siempre muy bien vestida a todos los programas que frecuenta, aunque sale poco de su zona de confort y tiene un estilo muy marcado y propio, nos encanta cuando se atreve con la moda. La hemos visto lucir top lenceros, trajes y accesorios muy trendy, pero esta vez ha metido la pata. Ya se sabe, quien no arriesga no ganar y a veces todos nos equivocamos.

Las prendas por separado podrían haber creado un look más interesante y equilibrado, tal vez cambiando la camiseta lencera por una básica en color blanco podría haber cohesionado la parte superior del look. Los pantalones, al ser una prenda muy especial, sería bueno compensarla con prendas más básicas y sin estampados para no sobrecargar el estilismo.

El color block es tendencia, aunque hay que tener cuidado al utilizarlo

El monocolor es tendencia, sin embargo hay que tener cuidado al utilizarlo ya que hay que compensar lo llamativo de los colores con prendas más rectas y sobrias. Hemos visto esta tendencia en trajes y monos, lo esencial es no mezclar demasiadas texturas, que es justo lo que ha hecho la hija de María Teresa Campos; aunar lentejuelas, vaqueros rotos, estampado y encaje no es una buena idea, y menos si usamos únicamente un color, y tan llamativo como el naranja.

El color naranja viene pisando fuerte en esta temporada, aunque Terelu lo ha gestionado mal

Nosotras adoramos a la colaboradora y no podemos quitar la mirada de todos los estilismos que nos regala, por eso, estamos impacientes por ver con qué nuevo look nos sorprende la colaboradora de sálvame lemon tea. Su naturalidad y espontaneidad es lo que nos cautiva de la colaboradora y es que al igual que nosotras acierta con unos looks impresionantes y a veces, como nosotras también, se equivoca y aprende.

Ya sabéis lo que dicen: «Orange is the new black», pero no queremos veros encarceladas en ninguna prisión americana. ¡Cuidado con los adornos! Os pueden ensuciar un look correcto.