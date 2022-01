Terelu Campos tiene la americana perfecta y más fácil de combinar del momento. ¿Buscas una prenda sencilla que aporte elegancia a tus jornadas laborales o a tus salidas con amigas? Esta americana de cuadros pata de gallo es perfecta, además, aporta un toque casual que la hace ponible para cualquier ocasión. Esta pieza será clave tanto en invierno, como en la próxima primavera.

En primer lugar porque al ser de corte sencillo, con botonadura simple, se puede combinar con cualquier camisa, camiseta, top o, hasta una sudadera. Y, en segundo lugar, gracias a su gama de colores neutros (en camel), pega con cualquier look y es muy atemporal. Además conjunta perfectamente con jeans o pantalones de vestir. Sin duda, es una de las americanas más ‘trendy’ que hemos encontrado últimamente. Es de la firma española CannesChic y ahora mismo está rebajada a 27 euros. ¿Se agotará? Sí, si no te das prisa. ¿Lo mejor? También está disponible en color negro.

Terelu Campos se pone la Americana más versátil para anunciar su vuelta a Sálvame

La hija de María Teresa Campos sabe perfectamente qué prendas le favorecen y cómo llamar la atención frente a las cámaras. Para hablar sobre su vuelta a ‘Sálvame’, en el plató de ‘Viva la vida’ donde colabora los fines de semana, volvió a brillar con un outfit tan cool como favorecedor.

Si eres de las que suele tener la agenda llena de planes de última hora, como ella, esta americana siempre es la opción ganadora. Gracias a su versatilidad, es ideal tanto para acudir a la oficina, como para disfrutar de un after work con tus amigas.

Es una de esas prendas que siempre debemos tener en nuestro fondo de armario. Ideal tanto para el día como para la noche, recurrimos a ella con facilidad porque es cómoda, práctica y nos salva cualquier compromiso profesional. Además de las clásicas, que siempre serán el comodín perfecto para todo, este año también se llevan de colores vivos y estampados rompedores, según dictan las pasarelas.

Vuelve para presentar un programa junto a María Patiño

Parece que todo ha vuelto a la normalidad en la vida de Terelu Campos. Se ha reconciliado con su hermana, Carmen Borrego, y mañana vuelve al plató que le dio tantas alegrías como penas: el de Sálvame. Lo hace dos años después de su polémica salida de ese mismo programa en el año 2019.

Sin embargo, en esta ocasión no vuelve en calidad de colaboradora, lo hace como presentadora para conducir junto a María Patiño, -con la que siempre ha sido comparada y de la que se alejó por falta de entendimiento-, un espacio llamado: ‘Sálvame Lemon Tea‘, que se emitirá de lunes a viernes a las 16 horas.

Ahora, ambas presentadoras y caras muy conocidas y queridas en la cadena están condenadas a entenderse y a sobrellevar de la mejor manera las críticas y comparaciones que pueden venir tras el estreno del espacio. Aunque reconocen que han limado asperezas, la presentadora de ‘Socialité’ no recuerda nada que le haya podido molestar, pero Terelu no tardó en recalcar y recordarle el motivo de su enfado: “A mí lo que me ha dolido de ella ha sido una cosa de Alejandra”, confesaba.