El último look que Terelu Campos nos ha enseñado a través de sus redes sociales nos ha enamorado y es que ella es experta en dar con las prendas perfectas. La presentadora ha publicado una fotografía en su Instagram en la que se puede ver cómo posa con estilo con un conjunto muy acertado: cazadora de efecto piel con detalles de flecos en las mangas, jeans ajustados y botines con punta. Todo en color negro para estilizar su figura.

Aunque todo el conjunto en su totalidad es perfecto, nos vamos a centrar en la chaqueta. Tiene un acabado en polipiel que la hace ideal para los últimos días de invierno y los primeros de la primavera. Tiene el cuello de solapa, cinturón y mangas con flecos, que le da un toque muy original y la convierte en la prenda más ponible porque combina con todo lo que tienes en el armario y además de la un aire ‘rebelde’ e irresistible al look.

Es de la marca española ‘Cannes Chic‘ y la buena noticia es que en la página web la puedes encontrar en todas las tallas (de la S a la XL) o, en su tienda física en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En cuanto a su precio, es de 89,95 euros.

Terelu Campos apuesta por el cuero y gana con un look rompedor

Si hay un tejido que soluciona cualquier look es el cuero, polipiel o efecto piel. Estas chaquetas son nuestras grandes aliadas para quitarnos años de encima y ahora que llega el buen tiempo y toca guardar los plumíferos y dar la bienvenida a prendas más relajadas, es el momento perfecto para sacar del armario nuestra biker de cuero. Seguro que ya tienes una en tu colección, pero probablemente ninguna sea tan punk como la del Terelu.

Si la combinas como lo ha hecho ella, -con jeans ajustados, camisa básica y botines de tacón- rejuvenecerás en un abrir y cerrar de armario sin perder la elegancia. Además, ella la ha llevado con mucho estilo porque le ha sumado prendas en la misma gama de colores dando lugar a un conjunto (casi) monocromático, que es una de las tendencias que más están triunfando en este momento.

Vuelven los flecos

Las prenda con flecos se apoderan de nuestros armarios, ya sean en chaquetas, vestidos, pantalones o complementos, consigue que los looks sean mucho más especiales. Además dan movimiento y son perfectos para no pasar desapercibida y destacar como la más ‘chic’. Con una buena cazadora de flecos como la que luce la hija de María Teresa Campos no necesitarás nada más para que tus outfits sean perfectos.