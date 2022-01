Jorge Javier Vázquez vuelve a hacer lo que más le gusta: ¡vuelve al teatro! El rostro más visible de Mediaset ha estrenado su nueva obra, ‘Desmontando a Séneca’, en el teatro Reina Victoria de Madrid y, como no podía ser de otra manera, está emocionado. Se trata de un monólogo donde muestra su lado más divertido y en el que no duda en reírse de sí mismo con el sarcasmo y la ironía que tanto le caracterizan.

Por supuesto, en una noche de estreno tan especial, han sido muchos los amigos y compañeros que han querido acompañarle y arroparle: Kiko Matamoros, Agatha Ruiz de la Prada, Alejandra Rubio, Miguel Frigenti, Sofía Cristo y nuestra querida Terelu Campos, que acaparó todas las miradas nada más llegar al photocall. ¿El motivo? Estrenaba la prenda más original y diferente de este invierno. Un abrigo de pelo bicolor solo apto para las más atrevidas.

Terelu Campos estrena el abrigo bicolor más original de este invierno

La hija de María Teresa Campos tiene un estilo personal y único. Esto es así. De hecho, muy pocas veces podemos verla lucir prendas de nuestras tiendas low cost favoritas, como Zara o Mango. Y es que la presentadora no quiere ser una más. Le gusta elegir las prendas con cuidado y elaborar estilismos que nadie haya lucido antes.

Si hace pocas semanas la veíamos presumir de una chaqueta bomber llena de lentejuelas de colores con la que conseguía brillar con luz propia, en esta ocasión no podía ser menos y Terelu se decantaba por el abrigo más especial y diferente que hemos visto en todo lo que llevamos de invierno. El diseño, que todavía no sabemos de qué firma es (aunque lo averiguaremos cueste lo que cueste) es largo, está forrado hasta la cintura de pelo sintético, cuenta con detalles en los puños y las solapas, y… ¡es bicolor! Vamos, es tan original, que no lo hemos visto en ningún escaparate todavía.

Prendas muy básicas y sencillas para completar el look

Con una prenda tan vistosa la colaboradora acaparó todos los flashes sin demasiado esfuerzo. Pero eso sí, para no sobrecargar su estilismo prefirió optar por prendas discretas y sencillas: una camiseta blanca con detalle, pantalones negros mini ‘flare’ (ligeramente acampanados pero a la altura del tobillo) y botines cowboy con tachuelas. ¡Todo un acierto!

En cuanto a las joyas, Terelu Campos lució unos pendientes plateados largos con piedra de lo más sofisticados y un reloj. Pero ojo, porque donde realmente quiso poner la nota de color fue en sus manos, con una manicura en rojo vivo que le sumaba un plus de estilo al instante. ¿Quieres verla ya? ¡Sigue bajando!