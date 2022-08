Sus familias tienen una relación cercana desde hace generaciones y ellas han mantenido una buena amistad. Aunque no es habitual verlas juntas y en su día a día parece que no comparten el mismo círculo, Tana Rivera y Victoria Federica hacen planes, sobre todo si coinciden en la misma ciudad de vacaciones. Ambas están disfrutando unos días en Marbella y no han querido perderse el concierto que Morat ofreció en el marco del Festival Starlite, el gran acontecimiento musical del verano en la Costa de Sol que está congregando a un gran número de celebrities. Ellas son dos de las jóvenes con más estilo de nuestro país y con sus looks lo han vuelto a demostrar. Eso sí, cada una con su personalidad.

Ambas son apasionadas de la moda y seguidoras de las tendencias, pero las diferencias están muy marcadas. La hija de la Infanta Elena eligió un look más rompedor, mientras que la hija de Eugenia Martínez de Irujo, que también acudió al concierto, se decantó por una opción más naif.

Tana Rivera y Victoria Federica, dos estilos para ir de concierto

A pesar de que no se deja ver tanto como nos gustaría, cada aparición pública de Tana Rivera es una lección de estilo, Fan absoluta de los diseños de The IQ Collection, firma de su prima política Inés Domecq, en esta ocasión optó po un crop top estampado en tonos azul y blanco, con manga corta abullonada, que combinó con un pantalón blanco de tiro alto. Un estilo muy ella, al que añadió los mejores complementos para una noche de verano: un collar de coral y unos pendientes de aro dorados súper favorecedores, que resaltaban su bronceado.

Su papel de influencer hace que Victoria Federica juegue más con la moda y se atreva a cambios más radicales (unas veces más afortunados que otros). Para el concierto también se decantó por un crop top, aunque el suyo mucho más festivo, de tirantes finos, muy ceñido y dorado, que llevó con un vaquero de tiro alto en kaki. Un contraste que nos gusta mucho, y todavía más para una fiesta de verano.

Varias pulseras y una cadena dorada al cuello fueron sus complementos.

¿Con quién te quedas de las dos?