La hija de Cayetano Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha debutado en la Goyesca con un precioso look que nos ha enamorado a todas nada más verlo.

Como bien hizo su abuela Carmina en 1980, Tana Rivera ha debutado este año como la reina de las damas goyescas en las fiestas taurinas que se celebran este 2021 en honor a su abuelo, Antonio Ordóñez; en el 70 aniversario de su alternativa. Un papel protagonista en la Goyesca más especial desde hace décadas, pues en esta edición tiene lugar en un solo día. Concretamente en este caluroso sábado 4 de septiembre. Algo muy distinto a lo que suele ser tradición pero que llega con mucha alegría después de que el pasado 2020 se tuviese que ver cancelada por la crisis sanitaria del coronavirus. Y es que Francisco Rivera, el diestro encargado en gestionar la plaza, después de su cancelación, ha querido que el festejo taurino más importante de Ronda (Málaga) volviese por la puerta grande. Algo que ha conseguido contando con los mejores toreros y anfitriones. Entre ellos, cómo no, su hija Tana.

Tana Rivera, la reina goyesca más espectacular

La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera ha defendido a la perfección su importante papel en la Goyesca de este año y lo hecho, tal y como nos tiene acostumbrados, luciendo un look impecable. Y es que, aunque son pocas las ocasiones en las que se deja ver, siempre que lo hace consigue dejarnos con la boca abierta gracias a su estilismo. Y en este día tan especial no ha sido menos.

Por lo que hemos podido ver, la nieta de la Duquesa de Alba ha apostado todo al rojo y ha ganado. Con abanico, mascarilla y ropa en color rojo, la socialité más joven ha logrado ir conjuntada de los pies a la cabeza, donde ha llevado, tal y como requiere la tradición, una fabulosa peineta XXL y una larga mantilla, en este caso, en un precioso tono crema. Un conjunto que, a pesar de que no ha enseñado al completo (pues no se ha levantado del palco en ningún momento) nos ha enamorado. Y es que la prenda con la que ha aparecido no podía ser más bonita.

Un look de 10 para un día de lo más especial

Según parece, se trata de un estiloso vestido de intenso rojo satinado que, de escote en V, presenta unos voluminosos detalles de volantes que favorecen enormemente y que dan ese toque andaluz que tanto nos gusta. Un diseño que aún no hemos podido saber quién lo firma pero que bien podría ser obra de Lourdes Montes; esposa de su padre y aclamada diseñadora flamenca con su firma Mi Abril. Sea como sea (y sea de quien sea), lo que nos queda claro es que es una prenda que le consigue hacer tipazo y que, por su color y silueta, no puede sentarle mejor. ¡Nos encanta!