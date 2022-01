Tamara Gorro está de celebración, aunque con su último outfit no lo parezca. Celebra que cumple un año más, pero no está en su mejor momento. La madrileña ha confesado que está siendo su cumpleaños más delicado. Normalmente nos tiene acostumbradas a fiestas de ensueño con amigos y familiares, pero este año no.

La presentadora no va a festejar la entrada de un año nuevo en su vida porque, tal y como dice no tiene “ilusión ni ganas”. Aunque, eso sí, ha salido a comer a un restaurantes de la capital madrileña en compañía del que todavía es su marido, Ezequiel Garay.

Tamara Gorro se va de comida con un vestido que no le favorece

La expareja llegaba sería, se dejaban ver juntos; pero con distancia social entre ellos. La influencer aparecía tapando su rostro con unas enormes gafas de sol y vestida de riguroso negro. El conjunto, poco favorecedor y muy apagado (y un poco controvertido), le llegaba a la altura de los tobillos dejando a la vista unas impresionantes botas de piel en color rojo, con tacón de aguja, con las que dejaba claro que está dispuesta a salir del bache pisando fuerte.

El vestido, con las mangas globo y entallado, cuenta con detalles de encaje en el escote, la cintura, las mangas y las piernas. Los accesorios también eran muy llamativos para mostrar cómo se siente: abrigo de pelo negro y bolso a juego. Sin duda, un total look que refleja el oscuro momento personal por el que atraviesa la presentadora.

Así recogía la influencer su primer regalo de cumpleaños

Antes de irse de comida con su marido, Tamara recogía de esta guisa su primer regalo de cumpleaños. Pero, aunque no sea el conjunto con el que más nos gusta, el suyo sigue modas y en este momento cumple con los requisitos de las últimas tendencias: mallas, sudadera y zapatillas de colores vibrantes y calcetines por encima de los leggins que es una de las modas que más vemos en redes sociales. Y es que los calcetines son los protagonistas del invierno. Si hasta la mismísima Tamara Falcó ha incorporado este tendencia a sus looks.

Para completar el conjunto, ha añadido un plumífero en color negro, largo y con el bajo ligeramente acampanado. Esta prenda también está triunfando en el street style esta temporada, así que podemos afirmar con total convencimiento que aunque la empresaria no haya sacado las mejores galas de su armario para celebrar su 35 cumpleaños, sí ha lucido prendas de última moda como la auténtica fashion victim que es.

Eso sí, aunque no haya un fiestón como se merece, sí habrá regalos. Y el primero ha corrido a cargo de el futbolista, quien ha sorprendido a la madrileña con detalle muy bonito: le ha llevado a una residencia canina para adoptar un perro y ampliar así la familia.

Su separación y su problemas de salud mental

Tamara Gorro está viviendo un duro momento personal. El pasado mes de octubre, la presentadora confesaba que estaba lidiando con un problema de salud mental que la acompañaba desde hacía tiempo y, pocos días después, volví a contar públicamente que se separa de su marido, después de doce años de intenso amor y dos hijos en común.

Tal y como explicó en su cuenta de Instagram, su ruptura y sus problemas de matrimonio no vienen de ahora y por eso han puesto tierra de por medio a lo suyo con el objetivo de “volver a recuperar el amor” y seguir juntos y felices como siempre han mostrado. Pero, ¡atención!, aunque han roto su relación (de momento), ambos mantienen una relación ejemplar e incluso van a pasar el día del cumpleaños juntos y en buena armonía.