Será este sábado 20 de noviembre cuando Tamara Falcó cumpla los 40 años. Sin embargo se ha adelantado y este viernes ha celebrado una gran fiesta rodeada de sus amigos y familiares. Ha organizado una espectacular cena de gala en el madrileño Palacio de Santoña en la que un total 150 personas se han reunido con motivo del cumpleaños de la socialité. Una cita a la que no ha faltado ni su madre, Isabel Preysler, ni su hermana, Ana Boyer, que ha llegado acompañada por Fernando Verdasco. Las tres han protagonizado una batalla de estilo luciendo sus mejores galas porque la ocasión merece. Pero no han estado solas. A esta gran fiesta también ha acudido Íñigo Onieva, el novio de Tamara; y otros rostros conocidos como Alejandra de Borbón, Eugenia Silva o Vicky Martín Berrocal, entre otros famosos. Tal y como dictaba el dress code de la fiesta, los hombres han tenido que lucir esmoquin y las mujeres vestido largo. ¿Qué han elegido las mujeres más elegantes de nuestro país? Te descubrimos todos los looks.

La hija de Isabel Preysler ha elegido un diseño de Jan Taminiau

Tamara Falcó tenía hasta tres vestidos para elegir cuál ponerse en su fiesta más especial. Finalmente ha elegido un espectacular diseño de Jan Taminiau, un diseñador holandés afincado en España y el de las favoritas de las aristócratas. Ha salido desde el exclusivo hotel Ritz acompañada por su novio y ha puesto rumbo al Palacio donde ha tenido lugar la gran celebración rodeada de los suyos. La hija de Isabel Preysler se ha enfundado en un espectacular vestido de inspiración princesa en color champán que ha dejado a todos sin palabras al salir del hotel Ritz y a su llegada al Palacio de Santoña.

La pieza, con un acentuado escote en V, destaca por su intricado trabajo textil de hilos metálicos en oro que recorren el cuerpo hasta encontrarse con la cascada de tul de seda que desciende a lo largo de una amplísima falda con larga cola.

Tal y como hemos dicho anteriormente, ha elegido un vestidazo que parecía una clara declaración de intenciones. Un diseño que también podría ser perfectamente de una novia moderna. Se trata de un vestido de manga corta, escote en V, que destaca por su intricado trabajo textil de hilos metálicos en oro que recorren el cuerpo hasta encontrarse con la cascada de tul de seda que desciende a lo largo de una amplísima falda con larga cola. La cola ha sido la gran fantasía del diseño.

Tamara Falcó ha elegido llamativas joyas

Radiante. Espectacular. No se podía poner ningún fallo al estilismo elegido por Tamara Falcó. Además, después de elegir un vestido en un tono claro, ha llenado sus dedos y sus muñecas con originales joyas en diferentes tonos. Piezas exclusivas que han puesto el broche de oro al look de la socialité. Además, ha llevado un clutch al tono del vestido. Sin lugar a dudas, hemos visto a la Tamara más espectacular hasta ahora. Ha elegido un beauty look sencillo, dejando todo el protagonismo a la vestimenta.