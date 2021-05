La nueva marquesa de Griñón fue a divertirse a ‘El Hormiguero’ con un vestidazo de lo más bonito y unos zapatos ideales. ¡Todo marca España!

No somos capaces de pensar en una sola ocasión en la que Tamara Falcó haya pisado el plató de El Hormiguero para sentarse en la mesa de debate junto a Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo y haya llevado un modelito que no nos convenza. La socialité reconvertida en estrella de la televisión sabe siempre ponerse en las mejores manos y elegir estilismos que le favorezcan al mismo tiempo que sigan algunas de las tendencias más arrolladoras del momento. Y eso es justamente lo que hizo la pasada noche de jueves, cuando llegó a la casa de Trancas y Barrancas con un maravilloso conjunto de vestido y sandalias de tacón perfecto para los meses de primavera y que, además, era marca España. Una decisión de diez que no hemos podido resistirnos a comentar.

El conjunto marca España que ha llevado Tamara Falcó a su paso por El Hormiguero

«Color, color, color. Buen patrón, tejidos fluidos y por supuesto una buena percha. Tamara Falcó, estas espectacular esta noche con vestido de Cherubina y zapatos Zara»; escribía Montse Nieto, la encargada de vestir a la colaboradora en el programa, a través de Instagram. Y lo cierto es que no podemos estar más de acuerdo con ella (y con su buen trabajo). La estilista ha dado en el clavo y ha sabido crear un look fresco, juvenil y la mar de agradable que ahora todas estamos deseando copiar. Se trata de un conjunto formado por un vestido largo de escote en pico, manga francesa abullonada con puño abotonado, lazada en el talle y cierre de botones en la parte delantera; un diseño ligeramente satinado en color salmón que sentaba a la socialité de maravilla y que pertenece a la colección de Cherubina, una marca sevillana que lleva desde 2003 vistiendo a invitadas.

La nueva marquesa de Griñón, además de acertar con su vestido, nos enamoró gracias a su calzado. Y es que, aconsejada por Nieto, combinó el modelo Therese de Cherubina con unos mules de tacón en color amarillo con textura de Zara. Una mezcla de colores arriesgada pero extremadamente acertada que, además de funcionar a la perfección, ¡es marca España! ¿Se puede pedir más? Nosotras, sinceramente no lo creemos. Es por ello, y porque no queremos entreteneros más, por lo que os dejamos con el look más favorecedor de Tamara Falcó. ¡Es el conjunto perfecto para lucir en las noches de primavera y verano! ¡Qué ganas!