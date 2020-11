Hace ya varios años que las zapatillas son imprescindibles en nuestro armario, de día y de noche. Pero las famosas apuestan por unas que no entienden de modas… Son estas

Todas tenemos en el armario más de un par o dos de zapatillas. Hace ya muchos años que las sneakers saltaron de los gimnasios y los looks exclusivamente deportivos a la calle y a la noche. Las tendencias nos han dejado las ugly, las chunky, de animal print, con plataforma para convertirlas en las reinas absolutas del street style. Pero ajena a las modas, hay una firma que triunfa por encima de todas para convertir sus diseños en el mayor objeto de deseo.

No hace falta que tires tus zapatillas cuando empiecen a estar desgastadas o deshilachadas, ahora, cuanto más se vea en ellas el paso del tiempo, mejor. O al menos eso es lo que dictan las influencers y algunas de las famosas más seguidas por su estilo de nuestro país. Aunque realmente no sirve cualquier zapatilla. Si quieres estar a la última debes hacerte con uno de los modelos de Golden Goose, una firma italiana de lujo que hace de la pátina que deja el paso del tiempo su mejor aliada.

Ya llevan varios años triunfando, pero hay toda una legión de famosas como Ana de Armas, Vicky Martín Berrocal, su hija, Alba Díaz, Tamara Falcó o Sassa de Osma, entre otras, no se las quitan de los pies para sus looks más casual.

Zapatillas envejecidas

Pero, ¿qué tienen estas zapatillas que se han convertido en imprescindibles? Esta firma, nacida en Venecia, fue fundada en el año 2000 por el matrimonio Alessandro Gallo y Francesca Rinaldo. Sus zapatillas de elaboración artesanal están envejecidas, incluso con aspecto sucio, para que parezca que las has usado durante años, se distinguen por la discreta estrella que llevan en el lateral y tienen un claro aire retro.

El gran inconveniente, como corresponde a una marca exclusiva, es que ningún modelo baja de los 350 euros.

Cada temporada puedes encontrar nuevos modelos, pero son las Súper Star las que más han conquistado a las celebrities. Si quieres (y puedes) pertimirte este capricho podrás llevarlas durante muchas temporadas. No pasan de moda y, además, cuanto más envejecidas las veas mucho mejor.