A veces, estar siempre perfecta e impecable no es únicamente por las prendas que lucimos. Sino cómo las lucimos. Combinar piezas clásicas y reinventarlas no es tarea fácil. Pero lo cierto es que Tamara Falcó sabe cómo hacerlo sin «despeinarse». La hija de Isabel Preysler nunca cae en un renuncio y en esta ocasión, incluso con prendas algo más aburridas de las que estamos acostumbradas a verlas, sabe reinventarse y conseguir un look de ejecutivo perfecto. Eso sí, en esta ocasión le daremos mucho protagonismo al calzado, ya que es el elemento principal que le da un toque sexy y renueva ese conjunto clásico. A continuación, lo analizamos paso a paso.

La hija de Isabel Preysler elige prendas clásicas para su último look

Tamara Falcó ha compartido una fotografía en el estudio de su firma, ‘TFP by Tamara Falcó’, donde estará trabajando en su próxima colección. Para esta reunión de trabajo, la hija de Isabel Preysler se ha puesto seria y ha elegido un look de inspiración working girl, que es muy fácil de copiar. Ha optado por unos pantalones de sastre en negro con pata elefante, una camisa básica en blanco de tejido envolvente como sería el satén o la seda y una americana más ceñida en gris. La socialité ha optado por una paleta de colores neutra, que encaja perfectamente con ese toque serio y sobrio para su reunión de trabajo. Sin embargo, ha querido darle el toque de «Tamarita».

Y es que la hija de Isabel Preysler se ha calzado a unos altísimos tacones que no nos pueden gustar más. Se trata de unos salones en negro. Clásicos pero muy muy muy sexy. Tamara Falcó ha optado por un modelo de piel, que le da un aire renovado a ese conjunto más clásico. Un calzado que sabe lucir como nadie. Y es que desde siempre, ha sido muy fan de los stilettos y la hemos visto calzarse todo tipo de salones y con todo tipo de alturas. Sin lugar a dudas, estos captan el protagonismo de su último estilismo.

La versión low cost del look de ejecutiva de Tamara Falcó

Aunque últimamente estamos acostumbrados a ver a Tamara Falcó con otro tipo de vestimenta: más estilosa, con más colores, otro tipo de texturas y volúmenes, nadie como ella sabe mostrar su faceta más seria y sobria, pero sin caer en un renuncio. Tamara Falcó te das las claves para que elijas el conjunto de ejecutiva perfecta y triunfes en tus reuniones de trabajo. Te damos la versión low cost del mismo.