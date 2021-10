Tamara Falcó no se equivocó en su visita al Hormiguero con un conjunto de dos piezas que además, es de una firma española.

Las apariciones de Tamara Falcó suelen ser un acierto en cuestiones estilísticas, pero las que hace en El Hormiguero son un éxito asegurado. La hija de Isabel Preysler lo ha vuelto a confirmar con un conjunto de dos piezas que es toda una inspiración para los próximos eventos.

Un conjunto con toques étnicos

Tamara Falcó visitó el plató, esta vez en calidad de invitada y no de colaboradora para hablar de sus recetas y su talante en la cocina y acertó de pleno con el estilismo. Bueno, o lo hizo Montse Nieto, la estilista que está detrás de muchos de los grandes looks que vemos en el plató. Porque ella fue quien eligió un traje de dos piezas compuesto por un top cropped y unos pantalones con un estampado étnico que es de lo más favorecedor.

El conjunto lo firma además la marca española Apparentia, que ha celebrado la elección de Tamara para aparecer ante las cámaras. El diseño está aún a la venta en la web de la firma por un precio de 310 euros, pero ya son muchas las que le han echado el ojo a este top de manga jamón y al pantalón de tiro alto y pierna ancha.

Una alternativa a los looks tradicionales

Y no es para menos, porque puede convertirse en un perfecto look de invitada para una boda, ahora que se están celebrando todas aquellas que no tuvieron lugar en la pandemia. Porque ahora el asunto va más allá de los clásicos vestidos largos o cortos en función de si se trata de una ceremonia de día o de noche.

Ahora los looks de invitada se basan en dos principios: la originalidad y la versatilidad. Sin pasarnos de estridentes, ahora podemos adaptar otros estilismos que encajarían en cualquier otro escenario en las bodas. Todo depende de la espectacularidad del conjunto y esto se puede lograr luciendo conjuntos llamativos como el de Tamara o bien variando los complementos.

Un look de día o de noche

Porque el estampado del tejido ya es suficientemente llamativo como para aumentarlo con complementos dispares. Tamara lo luce en clave minimalista, con un recogido pulido, con la línea al medio, y sin apenas joyas, para que sea el diseño el que se lleve toda la atención. Una buena idea de la que tomar nota de cara a un evento, porque en la mayoría de las ocasiones, menos es más.