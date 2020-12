Un look sencillo puede convertirse en todo un lookazo si sabes elegir bien las medias que utilizas. Palabra de Tamara Falcó y Mar Flores.

Unas buenas medias pueden cambiar por completo un look. Y no, no lo decimos nosotros, es una evidencia que cualquiera que tenga un poco de buen ojo puede llegar a ver. Las medias son uno de esos básicos del invierno que nos permiten seguir luciendo vestidos y faldas aún cuando bajan las temperaturas y necesitamos llevar abrigos para salir de casa. Sin embargo, si se saben usar correctamente, son también un elemento fundamental de nuestros estilismos invernales. Dependiendo del color, el grosor o el estampado, las panties pueden suponer un gran cambio a nuestros conjuntos del día a día; además de dar un toque muy elegante a nuestros modelitos de noche. O si no que se lo digan a Tamara Falcó y a Mar Flores, que saben de primera mano que elegir unas buenas medias puede marcar la diferencia entre un conjunto simple a uno brillante.

Aunque ellas coincidieron apostando por las medias semitupidas negras con estampado de lunares; nosotros hemos querido seleccionar otras muchas, además de las de topitos, para que puedas elegir tus favoritas y darle un poco de diversión y fantasía a tus looks de estas fiestas. Medias de animal print, con rayas, brillos y variedad de formas para que consigas triunfar esta Navidad. ¡Échale un ojo a nuestra selección y hazte con tus favoritas!