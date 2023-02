6 de 7

Tamara Falcó e Iñigo Onieva Finalmente los rumores se cumplieron y el novio de Tamara, Iñigo Onieva, la acompaño en este día tan especial para ella. Vestía una Blazer azul con una camisa azul cielo debajo y unos pantalones vaqueros grises que le daban un look arreglado pero informal.

Tamara Falcó and Iñigo Onieva at the front row of “PedroDelHierro” collection during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2023 in Madrid, on Thursday , 16 February 2023.