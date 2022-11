Tamara Falcó acudió anoche a su cita semanal como colaboradora del programa El Hormiguero y nos volvió a dar una lección de estilo. La marquesa de Griñón nos tiene acostumbrados a destacar por su estilo clásico, pero con un toque chic, sin dejar de lado las tendencias de temporada. Y, esta vez, volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las ‘it girls’ más influyentes y demandadas de nuestro país con un bonito conjunto de satén, que es perfecto para una ocasión especial y al que ella decidió dar un toque más casual anudando la camisa. ¡Atenta! Porque seguro que te va a encantar y sabemos de dónde es…

Si tienes algún evento importante próximamente, ya sea una boda, un bautizo o un cumpleaños especial, vas a querer fichar este conjunto de Tamara Falcó, que es perfecto como look de invitada de otoño. Y es que en esta época, nos suele resultar más complicado elegir un look para bodas o para un evento especial, ya que tenemos que pensar bien en la combinación con la prenda de abrigo que sí o sí tendremos que llevar por el frío. Con este conjunto de Tamara que te enseñamos no tendrás problema, ya que, además de ser de manga larga, su color permite una infinidad de combinaciones.

El look satinado de Tamara Falcó

El conjunto de dos piezas de Tamara Falcó es de la colección que ella misma ha creado junto a la marca Pedro del Hierro: FTP by Tamara Falcó. Se trata de un look satinado súper favorecedor compuesto por una falda fluida satinada de forma evasé y largo hasta el tobillo en color azul marino y una blusa camisera confeccionada en el mismo tejido satinado con una caída muy fluida. Tiene abotonadura central, manga larga y puño con botones. El precio de la blusa es de 149 euros y la falda cuesta 169 euros.

Además de ser bonito y perfecto para una ocasión especial, también es muy versátil, ya que no solo podrás utilizarlo como conjunto para un evento, si no que podrás usarlo por separado en tu día a día. Por ejemplo, puedes combinar la falda con un jersey y unas deportivas para hacerlo más casual, o la blusa con un vaquero y unos stilettos para ir comer o a trabajar a la oficina. Dos prendas sencillas pero especiales que te ofrecen miles de posibilidades y combinaciones diferentes.