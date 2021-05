La joven se ha hecho con un complemento tan sumamente ideal para esta primavera que estamos convencidas de que no serás capaz de quitártelo de la cabeza.

Sus hermanas, tanto por arriba como por abajo, le están intentando adelantar. Sin embargo, por ahora, Tamara Falcó sigue siendo la única heredera a la corona fashionista que durante tantos años llevó su madre sobre la cabeza. A pesar de que Ana Boyer cada día nos sorprende más con sus modelitos en Instagram y que Chabeli Iglesias, sin que ninguna nos lo esperásemos, nos ha dejado con la boca abierta en su llegada a Madrid gracias a algunos looks de lo más actuales; la colaboradora de El Hormiguero y miembro de la mesa en El Desafío sigue ocupando el puesto de la mejor vestida de las hermanas Preysler. Y, sin duda, se lo merece.

La hija mediana de Isabel Preysler (se lleva diez años con Chabeli y siete con Ana) es una de esas mujeres que, se ponga lo que se ponga, nos logra enamorar. Y es que no es tanto lo que lleve puesto sino cómo lo lleve. Algo que ha demostrado con su último conjunto en la red social para el que ha elegido un complemento que tenemos claro que no nos quitaremos de la cabeza en esta temporada. Se trata, cómo no, de una gorra tipo baker boy, también conocida como gorra marinera. Un accesorio que funciona a la perfección en los días más fríos de la primavera, pero también en esos primeros días de sol, y que remata cualquier conjunto que se precie.

La gorra marinera, el complemento de siempre que ahora reinventa Tamara Falcó

Si no es con una gorra de Cocowi, la marca que su hermana tiene junto a Fernando Verdasco; no solemos ver a Tamara Falcó con ningún accesorio ni ningún complemento sobre su cabeza. Es por ello por lo que nos ha sorprendido (para bien) ver a la socialité lucir una gorra marinera en estos días de primavera. Y es que es una pieza que funciona con cualquier look, especialmente con los estilismos casuales a los que se le quiere dar un llamativo toque francés.

Aunque la de la marquesa de Griñón es una muy básica, en color negro, nosotras te queremos animar a que pruebes modelos más originales y rompedores. El negro y la sencillez están bien pero también es genial arriesgar (y ganar) un poco. Es por ello por lo que hemos seleccionado seis baker boy hats para que, como la mismísima Tamara Falcó, puedas triunfar esta primavera. ¡Anímate!