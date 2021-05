La pareja del momento se ha ido de boda y, aunque ambos han sacado sus mejores galas, nos quedamos con él look que ha elegido ella.

El amor parece no poder esperar y, aunque ahora las bodas se tengan que celebrar con mascarillas cubriendo medio rostro y con litros y litros de gel hidroalcohólico; son muchas las parejas que han decidido darse el «sí quiero» en plena pandemia. Y, por tanto, también muchos los famosos que este fin de semana se han puesto sus mejores galas para gritar «Vivan los novios» y brindar por el futuro de los recién casados. Entre ellos, la pareja formada por Tamara Falcó e Iñigo Onieva, que el pasado sábado 15 de mayo, día de San Isidro, se fueron de boda y nos dejaron a todos con la baca abierta.

Él, luciendo un sencillo y juvenil traje azul marino con camisa blanca y corbata oscura, no podía estar más guapo. Sin embargo, si alguien logró captar toda nuestra atención, esa fue la marquesa de Griñón. Y es que la hija de Isabel Preysler (y también su clara sucesora al trono) nos sorprendió con un look de invitada ideal que, aunque no hemos podido ver aún al completo, nos ha convencido de lleno. Se trata de un vestido rojo de cuello redondo y mangas abullonadas elaborado en un precioso jacquard satinado que no podía sentarle mejor; y que, curiosamente, nos recordaba bastante a otros vestidos que ha llevado para pisar el plató de El Hormiguero.

Tamara Falcó se va de boda con un vestido que nos recuerda (y mucho) a otros que ya tiene en su armario

Cuando hay una prenda que nos gusta cómo nos sienta, tendemos a llevarla siempre que tenemos ocasión. Y eso es justamente lo que ha hecho Tamara Falcó con su vestido para irse de boda. La que fuera ganadora de Masterchef Celebrity ha sorprendido en Instagram luciendo un diseño muy similar a los que ha llevado en algún que otro programa junto a Pablo Motos y Nuria Roca y que, por tanto, intuimos que es uno de sus claros favoritos. En tonos cálidos, con maga farol y de jacquard bordado, hemos podido contar hasta dos ocasiones en las que la colaboradora de televisión ha elegido un modelo similar al que ha llevado en su último look de invitada. Y, aunque no sabemos de qué firma es su vestido de boda, sí que tenemos fichados los dos modelos anteriores.

En un ideal color fresa, la socialité nos enamoró en El Hormiguero hace ya unos meses con un diseño de Amateur (169 euros); y, hace tan solo una semana, con un modelo de Cherubina de 280 € en tono salmón. Nos queda por descubrir la marca que firma su último diseño. ¿Cuál creéis que puede ser? ¡Hagan sus apuestas!