Esta temporada cientos de cortes de pantalón nuevo han inundado nuestras tiendas favoritas, los típicos palazzo, los pantalones cargo, pata de elefante… todos tienen su espacio y su momento. Pero, sin duda, los pantalones campana se han convertido en los reyes súperventas de las últimas colecciones. Susanna Griso lo sabe bien y no ha podido resistirse a hacerse con dos pares de pantalones que son de lo más versátiles y, lo mejor, los puedes encontrar en Bershka por menos de 30 euros.

Este otoño solo hay una regla con los pantalones, di adiós a los pantalones pitillo. Como diría nuestra querida amiga Marie Kondo: “soltar cosas es aún más importante que añadirlas.” Así que, haz como ella, abraza tus pitillo fuerte y déjalos ir, lejos, muy lejos. Inmediatamente después da la bienvenida a los pantalones de corte flare más de moda.

Susanna Griso tiene dos pares de pantalones flare que puedes encontrar en Bershka

Los vaqueros de esta temporada que más se llevarán tienen este corte, tiro alto, bajo acampanado y lo mejor es que alargan la silueta y crean un efecto de verticalidad increíble. Además, esta forma tan particular crea efecto push up en tus glúteos. No te romperás la cabeza para elegir prenda, porque unos vaqueros así combinan con todo, te lo aseguramos.

Da igual si optas por una blusa blanca o un jersey de estilo comfy a todo color. El denim sigue siendo el tejido más versátil para crear un look acertado, tenga el corte que tenga. Claro u oscuro, estampado o de estilo 2YK, el pantalón campana lo veremos desde repleto de formas geométricas, hasta con efecto piel. Si no eres tan atrevida, cómprate unos negros que siempre vienen bien.

Lo mejor es que al ser de tiro alto nos ayudan a ceñir el talle y el largo es perfecto para incluir unos tacones de punta o unas botas de corte cuadrado. No tienen límites. Y, sí, combinarlos con unas zapatillas clásicas es todo lo que necesitas para ir cómoda y no devanarte los sesos.

Este modelo de Bershka, muy similar al de la presentadora, tiene un precio de 25,99 euros y está disponible en varios tonos de denim.