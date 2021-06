La modelo ha elegido un look, según ella, de estar por casa que no podía ser más ideal. Un conjunto muy acertado que nosotras llevaríamos a cualquier parte.

Durante el confinamiento, mientras todas nos paseábamos por casa con un buen moño alto, un chándal bastante poco visible y unas zapatillas estropeadas; Mar Flores deambulaba de la cocina al salón con modelitos de lo más elegante. La vimos con vestidos largos, con faldas y con prendas que más de una de nosotras se pondría, por ejemplo, para salir a cenar con amigas. Ella hizo que el confinamiento se convirtiese en algo chic y glamuroso y nos alegró aquellos duros días de encierro con sus looks y sus publicaciones en Instagram.

Pues bien, ahora lo ha vuelto a hacer. En estos días en los que nosotras no sabemos muy bien si encender el aire acondicionado (en hora valle, por supuesto) o si seguir con la sudadera unas semanas más; la modelo ha posado en su perfil de la red social con un look que, según ella misma, es cómodo y perfecto para no salir de casa. Sin embargo, para nosotras es un estilismo más propio para ir al trabajo o a tomar algo.

Ella misma, a modo de título de la publicación, ha denominado su estilismo como look «de estar por casa» y como «comfy outfit». O lo que es lo mismo, como un conjunto cómodo para tumbarse en el sofá y no hacer mucho más. No obstante, cuanto más lo miramos, menos lo vemos como tal. Para nosotras es un look perfecto para salir a la calle y triunfar y nos sorprende (y mucho) que ella lo lleve solo para quedarse en la intimidad de su hogar. ¡Podría servir para casi cualquier ocasión menos para quedarse en casa viendo comedias románticas de Netflix!

El look de estar por casa de Mar Flores con el que tú saldrías a comerte el mundo

Se trata de un modelito ideal que no puede sentarle mejor a Mar Flores y que, sin duda, sigue algunas de las muchas tendencias más arrolladoras del momento. Está compuesto por una camiseta de canalé sin mangas con detalle de hombreras y cuello semi alto de color beige; y unas bermudas confeccionadas en piel de alta calidad y que presentan bolsillos laterales con detalle de hebillas y cierre mediante cremallera y hebilla. Dos prendas que pertenecen a la última colección de Uterqüe y que se inspira en la naturaleza atenuada e impredecible.

Es, sin duda, un conjunto de dos piezas que nos resulta absolutamente maravilloso pero que nos parece too much para andar por casa e ir cómoda. ¿Acaso unas bermudas de cuero fueron cómodas en algún momento? ¡Mar Flores, necesitamos saber cómo lo haces!