Parece que en primavera solo tenemos sitio en nuestro armario para prendas coloridas, estampadas y florales, pero ¿nos hemos olvidado del negro? Bien es sabido que el negro no es literalmente un color, sino la ausencia de luz, es más adecuado para invierno ya que absorbe la luz y nos proporciona calor; de ahí que en verano se suela usar el blanco y los tonos claros. Sofía Suescun se ha querido saltar todas las normas y, aprovechando los días lluviosos de abril, ha optado por un look primaveral, pero negro, que le sienta genial. Hemos encontrado las prendas y os las traemos para que copiéis este gran estilismo, que está tan de moda.

El look de Sofía Suescun constaba de dos piezas mu básicas. Por un lado un top de manga francesa negro ajustado y con tiras en el abdomen, una tendencia para las más atrevidas que estamos viendo en todas partes. Para cubrir sus piernas decidió optar por un pantalón alto que cubría su ombligo, muy vaporoso y con estampado blanco en forma de jirafa que le sentaba genial.

La ex ganadora de Gran Hermano no sabía qué ponerse «con este tiempo loquito» decía, pero, la verdad, es que ha creado un outfit muy versátil, y, según ha visto que el cielo se nublaba, se ha vuelto a pasar al negro.

Sofía Suescun le saca partido al negro en los días de lluvia y se olvida del color

El maquillaje tan natural que eligió Sofía completó el look, un poco de sombra en tonos tierra en los ojos, algo de conturing bajo sus marcados pómulos y un labial rosa maquillaje era todo lo que llevaba.

Unos aretes mini adornaban sus orejas, además, este tipo de pendientes mini o XXL, son una de las tendencias en bisutería. Sofía optó por el minimalismo usando estos adornos tan discretos en color dorado, que le daban al look un estilo refinado y clásico frente al top con tiras, que es más extravagante.

Unas uñas coloridas combinadas con un total black look son siempre una buena elección

No todo podía ser negro, la hija de Maite Galdeano apostó por una manicura muy chillona, en rosa fucsia para que resaltase entre tanta oscuridad y le quedó ideal; si hubiera querido darle un poco más de seriedad al look podría haber optado por una manicura francesa.

Si quieres copiar este look y llevarlo de un modo más serio y elegante, cálzate con unas sandalias de tacón con tiras finas, a juego con el top y una blazer sobre los hombros y tendrás un look de noche formal pero atrevido. Desliza para ver todos los detalles del look, porque hemos encontrado las prendas.