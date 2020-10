Hay prendas que se convierten en las reinas absolutas del momento y eso está pasando ahora con la sobrecamisa. Toma nota porque no te la puedes perder

Hay una época del año en la que nos resulta especialmente difícil vestirse. Todavía no ha llegado el frío, pero ya no podemos continuar con la ropa de verano. Y en esas estamos ahora, con ese entretiempo que nos tiene la cabeza loca cada mañana cuando abrimos el armario. No llevamos todavía el abrigo, pero sabemos que en manga corta ya no debemos salir a la calle. Pero no te preocupes, porque hay una prenda que esta temporada ha salido al rescate y ya lucen todas las enamoradas de la moda. ¿La respuesta? Muy fácil: la sobrecamisa. Su material, como la mezclas de algodón o la lana, hacen de ella una prenda más gorda que la camisa habitual, pero perfecta para llevar sobre jerséis finos o camisetas cortas cuando las temperaturas ya no son tan altas como antes.