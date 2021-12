Después de un 2020 sin apenas eventos, este año 2021 también ha sufrido las consecuencias de la pandemia del coronavirus: ha habido menos bodas, menos alfombras rojas, menos entregas de premios y, sin duda, muchas menos fiestas. Que no se nos olvide… ¡Hemos llegado a tener incluso toque de queda! Increíble ¿verdad? Todos deseamos que las restricciones ya solo formen parte del pasado y, por suerte, estos tres últimos meses parece que la cosa ha empezado a recuperarse. De hecho, las semanas previas a la Navidad no ha habido ni una sola noche sin un photocall lleno de celebrities y famosas. ¡Y nos encanta! Porque hemos podido disfrutar como nunca viendo estilismos de todo tipo: desde los vestidos de gala más sofisticados, hasta las combinaciones desastrosas que buscaban arriesgar y han acabado por desentonar. Y en estos hemos puesto el punto de mira en esta ocasión… Ha llegado la hora de hacer el ranking de las peor vestidas del 2021, o mejor dicho, de los patinazos más sonados.

Los 10 grandes patinazos de nuestras famosas

No vamos a mentir. Durante estos 365 días hemos podido ver looks que nos han enamorado a primera vista, como el vestido de Tamara Falcó en la fiesta de su 40 cumpleaños o el diseño de Valentino de Marta Ortega para la boda de Felipe Cortina y Amelia Millán. Pero hay otra lista negra donde también abundan los estilismos que no superan, ni de lejos, el cinco raspado. Combinaciones imposibles, conjuntos de todo menos favorecedores y vestidos tan espantosos que nos han dejado sin palabras.

Nos ha costado mucho elegir, pero tras una intensa búsqueda, hemos recopilado los 10 patinazos más escandalosos de este 2021 (eso sí, solo entran en esta lista nuestras famosas españolas, las internacionales las dejamos para otro momento). ¿Estás preparada para deleitarte? 3,2,1… ¡Sigue bajando!