Las vacaciones de verano, por lo general, son sinónimo de playas turquesas abarrotadas. Y por este motivo cada vez más personas deciden apostar por viajes diferentes, de esos que, en principio, no son los más aclamados para pleno mes de agosto. La última en sorprendernos con su destino vacacional ha sido Chábeli Iglesias, que ha puesto rumbo a Venecia.

Lo cierto es que la ciudad de los canales cuenta con un clima mediterráneo, lo que se traduce en inviernos fríos y veranos muy calurosos. La temperatura media en estos meses es de 28° C, y las mínimas rondan los 17° C durante la noche. Con estas condiciones climatológicas hay que reconocer que no es fácil encontrar estilismos frescos e ideales. Además, también hay que tener en cuenta que a la hora de turistear es clave ir ataviada con prendas cómodas. Pero como a la hija de Isabel Preysler no hay modelito que se le resista, ha vuelto a regalarnos una nueva lección de estilo y nos ha conquistado con una apuesta perfecta para ir elegante y desahogada haga el calor que haga.

Chábeli Iglesias tiene el look perfecto para hacer turismo en pleno mes de agosto

Los photocalls ya no forman parte de su vida, y muy pocas veces Chábeli Iglesias nos regala fotografías suyas. Pero cuando lo hace... ¡nos encanta! ¿El motivo? Sus estilismos siempre son fuente de inspiración. ¿Tu también tienes un viaje turístico pronto? Entonces apunta, porque el look de la hermana de Tamara Falcó no puede ser más sencillo y acertado, especialmente para todas aquellas mujeres que sobrepasan la barrera de los 50 años.

La hija de la reina de corazones cuenta con un estilo natural y delicado, y una vez más ha vuelto a demostrarlo. Para pasear por Venecia y disfrutar de sus canales, puentes y edificios históricos, Chábeli ha elegido una camisa de lino oversize con detalle de cuello pico y manga caída. Una elección infalible en tono azul claro, ya que potencia el bronceado y rejuvenece al instante. ¿Para completar su look? La hija de Julio Iglesias se ha decantado por un pantalón blanco, también de lino, y un bolso bandolera. ¡Sencilla y con clase!

No sabemos a que firma pertenece la blusa de Chábeli, pero tranquila, porque hemos encontrado una muy similar en Zalando. En concreto forma parte de la colección de JDY, y lo mejor es que solo cuesta 29,99 euros. ¡Fíchala antes de que se agote!